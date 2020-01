L’auberge de jeunesse Toco, à Tokyo : un coup de foudre pour ses visiteurs

Devant le jardin de style japonais se dresse un majestueux fujizuka, un monticule construit pendant l’époque d’Edo (1603–1868), dont l’objectif était de recréer un mont Fuji de petite taille pour les citadins qui ne pouvaient se rendre jusqu’au sommet iconique du Japon. La présence du plus haut sommet du Japon en tant qu'espace divin montre l’attachement du peuple japonais au mont Fuji ; même ses plus petites répliques valaient elles aussi la peine d'être gravies, pour qui voulait être chanceux en affaires notamment. Le fujizuka semble ici avoir porté bonheur aux affaires de l’auberge Toco. (Voir notre article : Les petits monts Fuji de Tokyo )

« Lorsque je suis venu pour la première fois visiter l'endroit, la maison était tombée en ruine et le jardin faisait peine à voir. Le personnel a travaillé avec des charpentiers pour le restaurer le plus magnifiquement possible », se souvient Honma Takahiro.

Les visiteurs japonais comme étrangers aiment beaucoup les maisons construites pendant l’ère Taishô (1912-1926). Leurs longues vérandas engawa, leurs murs en stuc blanc shikkui, leurs fenêtres coulissantes en verre et les panneaux shôji, les portes coulissantes fusuma et les tatamis sont des éléments de maison traditionnelle japonaise qui sont en voie de disparition ces derniers temps. »

« À l’époque où je pensais ouvrir ma propre auberge de jeunesse et commencer à chercher un endroit, un ancien camarade d’université m’a présenté le bâtiment qui est maintenant devenu Toco. Il est proche du métro, avec un accès facile aux aéroports de Narita et Haneda tout comme des endroits touristiques comme Ueno et Asakusa. Mais ce qui m’a vraiment plu, c’est qu’il avait presque un siècle et qu’il y avait un jardin. Il est bien ventilé, il reçoit suffisamment de lumière et il a cette odeur de terre. Tout cela donne un certain cachet à la propriété. J’ai immédiatement eu le coup de foudre et j’ai su que c’était l’endroit que je recherchais. J’ai pratiquement signé de suite le contrat.

Selon Honma Takahiro, PDG de Backpackers’ Japan , pour créer une atmosphère et le charme susceptibles d’attirer les voyageurs, il faut une maison et un jardin japonais à l’ancienne pour lesquels « ils auront le coup de foudre ».

La récompense pour Toco : des clients qui reviennent

L’auberge Toco propose deux types de chambres : aménagées dans des dortoirs ou des pièces de style japonais. Dans les dortoirs, de grands lits superposés avec de la place en-dessous pour ranger les bagages, un petit plus que les voyageurs ne manquent bien entendu pas d’apprécier. Le côté rétro et la lumière douce à l'intérieur de l'auberge sont également à n’en pas douter reposant pour des voyageurs qui ont souvent parcouru de très longues distances pour arriver jusqu’à Toco.





Arrêtons-nous maintenant à la grande cuisine ouverte ; elle aussi vaut le détour. Tout est prévu sur place. Une grande variété d'épices, de condiments, d'ustensiles et de casseroles, poêles et autres marmites ; un moyen pour les visiteurs, notamment à long terme, de préparer leurs propres repas, et ainsi de surveiller leur budget nourriture en évitant d’aller manger à l’extérieur. L'auberge de jeunesse dispose bien sûr d'une connexion Wi-Fi gratuite et propose également des espaces séparés pour les repas et pour celles et ceux qui souhaitent travailler sur leur ordinateur.





L'intérieur de la maison est décoré avec soin, mais de façon très simple, sans grande cérémonie, avec des fleurs et des bibelots çà et là. Le personnel de Toco met tout en œuvre pour proposer aux visiteurs un séjour dans une maison de style japonais traditionnel avec tout le confort possible. Leur attention portée à l'auberge se retrouve dans la qualité du service.





Nous avons demandé à Honma Takahiro pourquoi il avait choisi le nom « Toco ».

« En fait, ce nom a été inventé par une employée qui travaillait ici lorsque nous avons commencé. Elle s’est inspirée du mot nedoko, un mot japonais qui signifie lit, et de tokonatsu, un « été sans fin ». Et voilà, le nom de l’auberge « Toco » était trouvé. Et puis, c’est facile à prononcer pour les visiteurs qui ne parlent pas japonais. »

Quand Honma a ouvert Toco, il espérait créer un espace où des visiteurs de toutes nationalités auraient envie de séjourner. Pari réussi. Au fil des ans, un grand nombre d’entre eux, séduits par les charmes de l'auberge, sont même revenus. Et ils sont heureux de voir de nouveaux visiteurs franchir la petite porte de l’auberge. À Toco, un endroit qui regorge de charme, où le personnel est aux petits soins pour ses visiteurs, le temps semble passer un peu plus lentement.





Auberge de jeunesse Toco

Adresse : Shitaya 2-13-21, Taitô-ku, Tokyo

Accès : 8 minutes à pied depuis la gare d'Uguisudani sur la ligne JR Yamanote, ou 2 minutes à pied de la station de métro Iriya sur la ligne Hibiya

Tarif : à partir de 3 000 yens la nuit

Site officiel : https://backpackersjapan.co.jp/toco/english.html

(Reportage et texte : Mitamura Fukiko. Photos : Kodera Kei)