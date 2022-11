Les endroits à visiter à tout prix !

Les cartes LOGet : des souvenirs de voyage du Japon à collectionner

LOGet, une collection de cartes de format standard à l’effigie des lieux touristiques populaires du Japon, a fait son entrée sur le marché en juillet 2020. En plus de constituer des souvenirs de voyage idéaux et d’attirer les collectionneurs de tous âges, ces objets sont également un outil publicitaire pour le tourisme sur l’archipel. Nous avons parlé avec le concepteur de ces cartes pour en savoir plus.

