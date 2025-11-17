Les falaises de Tôjinbô : frissons garantis au bord de la Mer du Japon

Les endroits à visiter à tout prix !

Le site de Tôjinbô est connu pour ses falaises escarpées et ses étranges formations rocheuses. Le lieu est laissé à la merci des éléments.

Une vue panoramique

Les falaises de Tôjinbô, qui font partie de la ville de Sakai, dans la préfecture de Fukui (côte centre-ouest), sont parmi les plus célèbres du Japon. Les côtes escarpées font jusqu’à 25 mètres de haut et servent souvent de cadre pour des films et des séries télévisées, surtout lorsqu’il s’agit de suicide ou de meurtre dans des polars où les détectives sont en quête d’indices. Ce paysage de vagues déchaînées martelant les rochers vertigineux peut provoquer un sentiment de malaise qui marque les gens, même ceux qui n’y sont jamais allés.

Les falaises basaltiques en forme de colonnes se forment quand la lave émise par une éruption volcanique se refroidit et se contracte, les fissures leur donnant un aspect polygonal. Tôjinbô s’est formé à mesure que les vagues déferlantes érodaient la lave il y a environ 13 millions d’années, créant un paysage complexe et magnifique.



Un monument en pierre à Tôjinbô. L’île sacrée d’Oshima se trouve au fond à droite.



Tôjinbô, vu de la mer. Les falaises de la crique d’Ôike sont les plus hautes.

À Tôjinbô, aucune barrière n’est mise en place afin ne pas gâcher la beauté naturelle du lieu, et il est possible d’avancer jusqu’au bord des falaises. Malgré la peur, cela vaut la peine d’affronter les hauteurs vertigineuses pour admirer ces paysages magnifiques. À Senjôjiki, il existe des marches pour descendre jusqu’au rivage rocheux, ce qui permet de voir les colonnes de basalte de plus près.



La vue du bord de la falaise à Ôike. La surface est accidentée et il faut faire bien attention.



Le chemin vers le rivage à Senjôjiki, l’un des points forts de la visite de Tôjinbô. La formation rocheuse qu’on voit au large est appelée Gunkan-iwa (le rocher du cuirassé).



La surface est plutôt plate à Senjôjiki, et donc plus facile d’accès pour tous les visiteurs, qu’ils soient jeunes ou âgés.

Des paysages pittoresques et des formations rocheuses insolites

La vue des falaises à partir de la mer est particulièrement recommandée. Le point de départ des bateaux touristiques se situe près d’Ôike, là où se trouvent les falaises les plus hautes. L’excursion d’une demi-heure conduit jusqu’à Oshima, 1,5 kilomètre plus au nord. Le voyage permet de découvrir des sites panoramiques qui ne sont pas visibles depuis la terre pleine ainsi qu’énormément de formations rocheuses insolites.



Des restaurants de fruits de mer, des cafés, et des boutiques de souvenirs abondent en haut des marches qui mènent vers le rivage rocheux et le guichet pour les bateaux touristiques.



Les bateaux touristiques partent toutes les 15-20 minutes.

Oshima, la plus grande des îles au large de la côte d’Echizen, est considérée sacrée depuis la nuit des temps. Personne n’y habite, mais on y trouve le sanctuaire d’Ôminato qui daterait du milieu du VIIe siècle, ainsi que le phare d’Oshima.

De la mer, il est possible d’admirer les falaises en colonnes, certaines penchées à 45 degrés et d’autres en forme de ruche, suspendues à l’envers... Elles diffèrent ainsi de celles de Tôjinbô,



Une vue d’Oshima à partir d’un bateau touristique. La partie gauche est constituée de formations en forme de vague. On aperçoit sur la droite le pont rouge qui permet d’accéder à l’île Oshima, même à pied.



On peut apercevoir le portique torii rouge du sanctuaire d’Ôminato, en haut des falaises en forme de ruche.

Des couchers de soleil somptueux

Les rochers que l’on peut admirer à partir de la mer ont des noms. On trouve parmi eux le rocher du « lion », de la « bougie », et du « paravent ». Une formation récemment découverte a été nommé Tyra-bô (le tyrannosaure). Quatre ans après sa découverte, Tyra-bô est devenue la coqueluche de Tôjinbô, ce qui tombe bien car Fukui est la préfecture où l’on trouve le plus de fossiles de dinosaures au Japon !

Quand la mer est calme, les bateaux touristiques peuvent se faufiler jusqu’à la crique d’Ôike où la vue des falaises est à couper le souffle.



Le Rocher du lion (centre) ressemble au roi des animaux, assis et regardant vers la terre.



Le petit rocher rougeâtre arrondi près de la surface de l’eau ressemble à un tyrannosaure. Il a été nommé Tyra-bô après un vote public en 2023.



Les falaises vertigineuses autour de la crique d’Ôike sont réellement impressionnantes.

Il est dit que « Tôjinbô » était le nom d’un ancien moine du temple de Heisen-ji, qui se situe à proximité. Il s’agissait d’un personnage rude et d’une force surhumaine qui était détesté pour ses méfaits. Un jour, un autre moine qui était aussi son rival amoureux l’invita à se promener le long de la falaise et boire un verre là où la vue est la plus belle. Tôjinbô finit par s’endormir après avoir beaucoup bu, et l’autre moine le poussa dans le vide. L’origine sinistre du nom d’un des plus beaux sites de la région est ainsi bien sinistre...

Depuis l’extension de la ligne du Shinkansen Hokuriku, de Kanazawa à Tsuruga, il est possible d’accéder à Tôjinbô en bus à partir de la gare d’Awara Onsen. Tôjinbô est aussi renommé pour ses pittoresques couchers de soleil. Il est possible de pleinement profiter de la région en visitant Tôjinbô en fin d’après-midi, puis savourer un dîner de fruits de mer dans une auberge thermale à proximité.



Au coucher du soleil, on peut admirer les silhouettes des rochers.



La tour de Tôjinbô est visible au fond, derrière le Rocher du paravent (Byôbu-iwa).

Les falaises de Tôjinbô

Adresse : 64-1 Antô, Mikunichô, Sakai-shi, Fukui-ken

Accès : de la gare JR d’Awara Onsen, 45 minutes en bus Keifuku, direction Tôjinbô. De la gare de Mikuni d’Echizen Railway, 15 minutes en bus Keifuku, direction Tôjinbô. De l’échangeur Kanazu de l’autoroute Hokuriku, 15 minutes en voiture.

Bateaux touristiques : horaires de 9 h à 16 h (9 h à 15 h 30 de novembre à mars). Ne fonctionnent pas les mercredis. Le tarif est de 1 800 yens à partir de 12 ans et 900 yens pour les enfants de 6 à 11 ans.

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)