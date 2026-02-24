Nishi-Maizuru, un trésor caché sur le littoral de Kyoto

Les endroits à visiter à tout prix !

À 90 minutes de train environ de Kyoto se trouve un havre de paix méconnu, Nishi-Maizuru. Ses maisons situées au ras de l’eau et ses canaux, ses bains publics inscrits au patrimoine national, son château historique et son marché aux poissons en font l’une de nos destinations préférées.

L’historique château de Tanabe

À son apogée, le château de Tanabe dominait la ville. Sa ressemblance avec une grue aux ailes déployées lui a valu le surnom de Maizuru-jô, le « château de la grue qui danse ». De l’édifice d’origine, il ne subsiste que les fondations, mais son héritage perdure dans le nom de la ville moderne de Maizuru. Durant l’époque d’Edo (1603-1868), il s’agissait de la ville-château du clan Tanabe, des dirigeants de la province de Tango (la partie nord de la préfecture de Kyoto d’aujourd’hui). Le site des ruines du château est désormais devenu le parc de Maizuru, à moins de dix minutes à pied de la gare de Nishi-Maizuru. Celle-ci est accessible en 90 minutes environ de la gare de Kyoto en train Shinkansen.

Le portail et la tour de garde yagura à deux étages appelée Shôkokan ont été reconstruits et donnent une idée de la splendeur du donjon. Ces structures font partie du Musée du château de Tanabe où sont exposés des objets liés à la riche histoire de la région.



Le portail, reconstruit aujourd’hui, sert d’entrée vers le Musée du château de Tanabe. On aperçoit à gauche l’étage supérieur du Shôkokan.

Le château de Tanabe est édifié en 1582 par le guerrier et poète de renom Hosokawa Yûsai. La forteresse principale de la région de Tango était située à Miyazu, proche de Ama no Hashidate, mais celle de Tanabe a une grande importance stratégique car elle est plus proche de Kyoto et entourée d’eau, ce qui la rendait plus facile à défendre.



Une statue de Hosokawa Yûsai au Musée du château de Tanabe.



Parmi les objets exposés au Shôkokan se trouve une tapisserie illustrant la vie turbulente de Hosokawa Yûsai.

Prélude à la bataille de Sekigahara

Le château de Tanabe était impliqué dans le conflit qui mena à la bataille de Sekigahara en 1600 et la venue au pouvoir du shogunat des Tokugawa. Devenu daimyô (grand seigneur), le fils ainé de Yûsai, Tadatoki, prit parti pour Tokugawa Ieyasu et rejoignit son armée de l’Est qui se dirigeait à la rencontre du puissant daimyô Uesugi Kagekatsu. L’armée de l’Ouest, celle de Toyotomi Hideyoshi, répliqua en envoyant 15 000 hommes vers la province de Tango pour se venger. Yûsai, devenu moine mais toujours actif, resta fidèle aux Toyotomi, incendia le château de Miyazu et se réfugia a Tanabe, plus facile à défendre. La majorité des samouraïs de Tango ayant rejoint Tadaoki, il ne demeura plus qu’environ 500 soldats à Tanabe, mais ceux-ci parvinrent à résister deux mois entiers au siège.



Une maquette reproduisant le paysage autour du château de Tanabe au moment du siège démontre comment la topographie a entravé l’attaque.

Le siège du château de Tanabe fut levé seulement trois jours avant la victoire de l’armée de l’Est des Tokugawa à Sekigahara. De nombreux experts pensent que la capacité du château de Tanabe à supporter deux mois de siège a joué un rôle important en retenant des troupes vitales de l’armée de l’Ouest au moment de la bataille décisive.

Tadaoki, qui s’est battu avec ses troupes en première ligne à Sekigahara, s’est vu attribuer de vastes terres dans le Kyûshû, ce qui fit de lui l’un des daimyô les plus puissants de l’époque d’Edo. La province de Tango fut remise à Kyôgoku Takatomo (1572-1622) dont les trois fils la divisèrent entre eux après sa mort, créant ainsi le domaine de Tango Tanabe.



Les fondations du donjon du château, dans le parc de Maizuru

Le quartier portuaire de Yoshiwara Irie

Pittoresque et riche en histoire, le quartier de Yoshiwara Irie, sur la baie de Maizuru, attire beaucoup de visiteurs qui lui trouvent même une légère ressemblance à Venise et ses célèbres canaux, toute proportion gardée bien sûr !



Les canaux étroits de Yoshiwara Irie sont bordés de maisons et de bateaux de pêche.

À Yoshiwara Irie, les bateaux sont amarrés à des embarcadères qui sont carrément au ras de l’eau. L’amplitude des marées de la Mer du Japon est très faible, avec un maximum de 30 cm dans la baie de Maizuru, ce qui permet cet ensemble inhabituel et très pittoresque.

Un pont proche du sanctuaire de Minazuki, dédié à la divinité protectrice de Yoshiwara, offre une belle perspective des canaux avec les petits bateaux amarrés devant les maisons.



La vue à partir du pont de Minazuki



Le portique torii de pierre et le pavillon de prière du sanctuaire de Minazuki

Deux bains publics historiques

Le bain public historique de Hinodeyu contribue à l’ambiance d’antan de Yoshiwara Irie. La structure, plus que centenaire, est classée patrimoine culturel matériel du Japon.



Les ruelles étroites conservent le charme d’un ancien port de pêche.



Hinodeyu est classé patrimoine culturel matériel du Japon.

Les bains ont été modernisés et les carreaux remplacés peu après la fin de la Seconde guerre mondiale, mais les cuves rectangulaires aux coins arrondis sont d’origine. Avec leurs anciens pèse-personnes et fauteuils de massage, les vestiaires évoquent les années 1930.



(Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut) Les bains avec les cuves dans la partie centrale. La pièce en tatami à l’étage où les gens du quartier peuvent se rencontrer. Les vestiaires à l’ancienne.

Un autre bain public, Wakanoyu, proche de la rue commerciale de Hiranoya, est aussi classé patrimoine culturel matériel du Japon. La présence de ces deux structures historiques dans le même quartier attire des amateurs de bains publics de tout le Japon.

Dans le quartier de Teramachi, plus à l’ouest et au pied du mont Atago, on retrouve plusieurs temples et sanctuaires associés à Hosokawa Yûsai.



L’architecture de Wakanoyu marie un style occidental avec un style japonais.



Keirin-ji, l’un des nombreux temples historiques du quartier de Teramachi

La criée de Maizuru : un régal pour les amateurs

En tant que port de pêche, Maizuru propose une vaste sélection de produits de la mer. Une étape incontournable pour les visiteurs est le « Tore Tore Center » du port de Maizuru, l’un des plus grands marchés aux poissons de la côte de la Mer du Japon.



Le « Tore Tore Center » du port de Maizuru



Le marché est bien achalandé en produits de saison.

L’espace de vente immense regorge de poissons et produits de mer en arrivage direct au port de Maizuru. Les visiteurs peuvent déguster du sashimi frais ou des brochettes de poisson grillé, et élaborer leur propre menu en rajoutant du riz et de la soupe miso venant des restaurants sur place.



(Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut) Diverses brochettes de poisson. Un repas de riz, soupe miso, et une sélection de poissons. Les huîtres de Maizuru sont un délice a la bonne saison.



On trouve de nombreux restaurants spécialisés en poissons et fruits de mer à Maizuru. Voici un domburi de fruits de mer de chez « Totogen ».

(Reportage, texte et photos de Nippon.com. Photo de titre : Yoshiwara Irie vu du pont de Minazuki [gauche] et le Musée du château de Tanabe. Nippon.com)