La bataille de Sekigahara, le conflit qui changea le cours de l’histoire du Japon

Ieyasu, le Rebelle

En juillet 1600, Tokugawa Ieyasu, à la tête d’une immense armée (appelée armée de l’Est), se rend à Aizu, au nord-est du pays, dans le but de réprimander le chef du domaine, Uesugi Kagekatsu, car il n’avait pas respecté son autorité. À ce moment, cela fait deux ans que le seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi avait nommé son fils Hideyori (âgé alors de 7 ans) comme successeur. Mais Ieyasu, de son côté, avait gagné en puissance et se rapprochait des rênes du shogunat japonais. Le 1er septembre, il apprend que son rival Ishida Mitsunari lève une armée à l’ouest, alors sa réaction ne se fait pas attendre ; le lendemain, ses troupes font demi-tour pour se diriger vers l’ouest, tandis que lui se rend à Edo (aujourd’hui Tokyo), avec l’intention de les suivre immédiatement.

Un coup de théâtre pousse cependant Ieyasu à demeurer plus longtemps que prévu dans la ville. Le puissant daimyô Môri Terumoto pénètre dans le château d’Osaka, où il rejoint l ‘« armée de l’Ouest », forces opposées à Ieyasu. Avec le jeune Hideyori sous son contrôle au château, Terumoto se fait de nouveaux alliés : la mère du garçon, Yodo-dono, trois des Cinq Commissionnaires (Go-Bugyô, chargés d’administrer Kyoto et les régions voisines), ainsi que Ukita Hideie, l’un des Cinq Grands Anciens (Go-Tairô, chargé de gouverner le Japon le temps que Hideyori grandisse, et dont faisait partie Ieyasu).

Le gouvernement Toyotomi rédige un document de destitution, détaillant les injustices commises par Ieyasu et remettant en question sa loyauté envers son fils Hideyori. Le document circule parmi les daimyô. L’armée de l’Ouest y est présentée comme l’incarnation de la justice et Ieyasu y est qualifié de rebelle.

Ce dernier commence à avoir de sérieux doutes : et si les daimyô qui lui ont juré fidélité ne se battaient pas vraiment pour l’armée de l’Est ? Uesugi Kagekatsu, l’un des Cinq Grands Anciens, ou même d’autres, pourraient aisément chercher à envahir le territoire des Tokugawa. Plus de doute pour Ieyasu ; il lui faut rallier une majorité à sa cause.

En retard pour le combat

Mais aucune place pour un quelconque sentiment de crise. L’avant-garde des troupes d’Ieyasu avance à un rythme effréné et s’empare du château de Gifu de l’armée de l’Ouest en une seule journée. Remporter la victoire sans lui semble donc tout à fait à leur portée.



Le château de Gifu a été reconstruit en 1956. (© Pixta)

Ieyasu est surpris par la situation. Il leur demande d’attendre et de suivre les ordres du commandant Ii Naomasa jusqu’à son arrivée. Le 7 octobre, il quitte précipitamment Edo avec une armée de 32 000 hommes (les effectifs varient selon les récits). Il fait route vers l’ouest le long de la route du Tôkaidô. Il fait une halte au château d’Okazaki puis à celui de Kiyosu où il s’arrête, se plaignant d’être malade, probablement parce que l’armée de son fils Tokugawa Hidetada tardait à arriver.

Ieyasu était à la tête d’une armée de soldats de bas rang, tandis que Hidetada, lui, était le chef de la majorité des forces Tokugawa, dont faisaient partie les principaux daimyô et troupes d’élite. Hidetada avait pour mission de s’emparer de la province de Shinano (actuelle préfecture de Nagano), dont le château d’Ueda. Après quoi, il devait rejoindre l’armée d’Ieyasu.

Les cartes rebattues, Ieyasu ordonne à Hidetada de faire route immédiatement vers l’ouest. Cependant, son arrivée est retardée par les inondations, rendant difficile à son armée de s’emparer du château. Cette dernière n’aura donc aucune chance de prendre part à la bataille décisive.

Ieyasu comprend alors que s’il reste au château de Kiyosu, les troupes d’avant-garde attaqueront probablement, de leur propre chef, le château d’Ôgaki, qui abritait la majeure partie de l’armée de l’Ouest. C’est pourquoi, le 20 octobre, il décide de les rejoindre près de cette forteresse.



Portrait de Tokugawa Ieyasu par Nagashima Môsai. (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

L’erreur de jugement de Mitsunari

La bataille de Sekigahara, qui allait changer le cours de l’histoire du Japon, a lieu le lendemain, le 21 octobre 1600. Il ne reste aucune source primaire bien détaillée de l’époque, telles que des lettres ou des journaux intimes, concernant les événements de la bataille. Les documents qui donnent une vue d’ensemble sont tous des sources secondaires, écrites à une date ultérieure au conflit. Citons notamment Sekigahara shimatsuki (« Les événements de Sekigahara »), d’une qualité relativement élevée et donc plutôt fiable. Il s’appuie sur les expériences de Sakai Tadakatsu du fief d’Obama, adolescent au moment de la bataille, écrit en 1656 par Hayashi Razan et Gahô, deux érudits confucéens, père et fils. J’utiliserai donc ce document comme base de mon récit.

Ishida Mitsunari pensait initialement tenir une ligne défensive reposant principalement sur les châteaux de Kiyosu et de Gifu, ainsi que sur les bastions d’Inuyama et de Takegahana. Puisque Fukushima Masanori, du château de Kiyosu, avait servi avec Toyotomi Hideyoshi depuis son plus jeune âge, Mitsunari s’était dit qu’il allait à coup sûr rejoindre son armée, celle de l’Ouest.

Cependant, Masanori avait finalement attaqué le château de Gifu. Son seigneur Oda Hidenobu (le petit-fils d’Oda Nobunaga) s’était rendu en une journée, comme expliqué plus haut.

Après une telle bévue, Mitsunari n’avait d’autre choix que de changer de stratégie. Il a ensuite envoyé des troupes au château d’Ôgaki pour attirer l’armée de l’Est, espérant que les principaux commandants de l’Ouest, Terumoto et Hideyori, quitteraient le château d’Osaka et monteraient au front. De récents documents ont révélé l’existence d’un grand château près de Sekigahara, et selon une nouvelle théorie, Mitsunari aurait eu l’intention de demander aux deux commandants d’y faire venir leurs armées.

Il se pourrait qu’il ait pensé que si Terumoto et Hideyori arrivait avec d’importants effectifs, les daimyô qui avaient été loyaux au clan Toyotomi dans l’armée de l’Est n’auraient plus de motivation pour se battre.

Le 14 octobre, Mitsunari quitte son château de Sawayama pour celui d’Ôgaki. Dans le même temps, il demande à un certain nombre de daimyô de former une position défensive à Sekigahara, à une quinzaine de kilomètres en retrait. Il avait apparemment prévu que Terumoto et Hideyori y déploieraient leurs troupes.



Le château d’Ôgaki, dans la ville du même nom, dans la préfecture de Gifu, a servi de base à Mitsunari et à l’armée de l’Ouest lors de la bataille de Sekigahara. Construit à l’origine en 1535, l’édifice a été désigné trésor national en 1936, mais a été incendié lors d’un bombardement américain en 1945. Il a été reconstruit en 1959. (© Jiji)

Ieyasu, de son côté, voulait éviter une guerre de siège, craignant que le temps consacré à l’assaut d’un château ne donne à Terumoto et Hideyori suffisamment de marge pour arriver du château d’Osaka. Il aurait alors élaboré un plan secret pour duper Mitsunari. Il réunit un conseil de guerre, prétextant qu’après la capture du château de Sawayama de Mitsunari, l’armée de l’Est partirait directement pour s’emparer du château d’Osaka. Un espion divulgua cette information à l’armée de l’Ouest. Ieyasu avait vu juste, son plan fonctionnait donc parfaitement.

Troublé par cette information, Mitsunari met en place une ligne défensive qui traverse Sekigahara, afin d’empêcher la progression de l’armée de l’Est. Le mot seki dans Sekigahara vient de sekisho, qui signifie « point de contrôle ». La région était un point stratégique en tant que voie de passage, si bien qu’un point de contrôle y a été mis en place. En ayant la main sur Sekigahara, l’armée de l’Est n’aurait eu aucune autre voie accessible à l’ouest.



Le Musée commémoratif du champ de bataille de Sekigahara, dans la préfecture de Gifu, a ouvert ses portes en octobre 2020. Les visiteurs peuvent voir l’endroit où s’est déroulée la bataille depuis la salle d’observation. (© Jiji)