Le château d’Osaka, le plus célèbre du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château d’Osaka est édifié par Toyotomi Hideyoshi en 1583 comme base pour son projet d’unification du Japon. Il est restauré durant le shogunat des Tokugawa, puis reconstruit par la ville d’Osaka à l’ère moderne.

Château d’Osaka (préfecture d’Osaka)

Construction : 1583, 1620

1583, 1620 Premiers seigneurs : Toyotomi Hideyoshi, le clan Tokugawa

Toyotomi Hideyoshi, le clan Tokugawa À voir : le donjon (reconstruction), le puits à toit de Kinmeisui, la grande porte Ôtemon, les tours de guet Tamon, Sengan, Inui, pour un total de 13 Biens culturels importants.

le donjon (reconstruction), le puits à toit de Kinmeisui, la grande porte Ôtemon, les tours de guet Tamon, Sengan, Inui, pour un total de 13 Biens culturels importants. Tarif : 600 yens (adultes)

600 yens (adultes) Adresse : Osaka-jô, Chûô-ku, Osaka-shi

Osaka-jô, Chûô-ku, Osaka-shi Site Internet : https://www.osakacastlepark.jp/?lang=en

Un château célèbre devenu l’emblème de l’unification du pays

Le château d’Osaka est édifié en 1583 par Toyotomi Hideyoshi comme base de sa campagne d’unification du Japon, sur le site du temple Ishiyama Hongan-ji qu’il s’est longuement disputé avec Oda Nobunaga. On dit que la superficie originale faisait quatre ou cinq fois celle du parc du château actuel. L’édifice bâti par Hideyoshi brûle en 1615 lors d’un siège, et son fils est également vaincu, signant la fin de son clan. Cinq ans plus tard, le shogunat des Tokugawa entreprend une reconstruction massive avec des murailles et des douves énormes. Avec son donjon haut de 15 mètres, il devient encore plus grand que celui de Hideyoshi, mais il est détruit par la foudre en 1665.

Le château d’Osaka actuel est le troisième du nom. Il date de 1931, quand le maire de l’époque, Seki Hajime, lance une campagne de financement par les habitants pour une reconstruction en bêton armé. La structure, érigée sur la fondation mise en place par le shogunat des Tokugawa, est une réplique du donjon de Hideyoshi. C’est aujourd’hui un musée historique où sont exposés des objets relatifs à son histoire.

Treize structures datant du shogunat des Tokugawa sont toutefois restés intacts, et sont désignés Biens culturels importants. Le château d’Osaka est particulièrement connu pour la taille des pierres utilisées dans ses murailles. La plus grande, appelée « Takosihi », mesure 5,5 mètres sur 11,7 mètres et pèserait environ 108 tonnes.



La pierre « Takoishi » du château d’Osaka (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)