La Collina : saveurs sucrées dans un décor bucolique

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Visiterle Japon

La Collina, à un environ une heure de Kyoto, a été construit sur le vaste site d’une ancienne installation publique de loisirs. C’est devenu l’un des premiers sites touristiques de la région, attirant les visiteurs friands de gâteaux et de paysages bucoliques.

Des paysages sortis des animes du studio Ghibli

Au pied du mont Hachiman, « La Collina Ômi-Hachiman » (ci-après La Collina), à environ une heure depuis la gare de Kyoto est une confiserie qui sort de l’ordinaire. Depuis son ouverture en 2015, l’établissement demeure le site touristique le plus populaire de la préfecture de Shiga neuf années d’affilée, accueillant des visiteurs du Japon et de l’étranger. Il reçoit le prix Cool Japan en 2025. Niché au sein d’un site naturel de 11,5 hectares, La Collina est le fleuron du groupe Taneya, confiseurs depuis 1872. À ses débuts, l’entreprise était connue pour ses friandises traditionnelles japonaises, comme le kuri-manjû (un gâteau fourré de châtaignes et de pâte de haricots blancs), le monaka (gaufrettes fourrées à la pâte de haricots rouges) et le dorayaki (pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges).

Après la Seconde Guerre mondiale, Taneya élargit son offre et ajoute de la confiserie occidentale. Dans les années 1980, elle ouvre des boutiques dans des grands magasins à travers le Japon. Sa marque, Club Harie, se spécialise en baumkuchen, un gâteau traditionnel allemand qui connaît un grand succès, ainsi que des boulangeries. La Collina (colline en italien) est un vrai paradis pour les amateurs de douceurs, proposant toute la gamme des produits de Taneya, ainsi que la possibilité d’en voir la fabrication.



L’entrée et la boutique principale



Il est possible de goûter aux produits dans la boutique.

La Collina se distingue aussi par son architecture et ses œuvres d’art uniques. Les structures ont été conçues par l’architecte et historien de l’architecture Fujimori Terunobu qui a voulu que les bâtiments se fondent dans les montagnes et les paysages. Le toit de l’entrée et la boutique principale sont recouverts de gazon. La boutique propose un large éventail de produits Taneya et Club Harie, et il est possible de déguster des dorayaki frais et des boissons au café à l’étage. C’est également le lieu idéal pour rapporter des souvenirs.



Les sucreries traditionnelles de Taneya font d’excellents souvenirs.



Les moules en bois pour les friandises traditionnelles sont exposées au mur comme des œuvres d’art.

Au-delà de la boutique principale, la vaste propriété contient de nombreux autres bâtiments, beaucoup recouverts aussi de gazon, éparpillés parmi les rizières en terrasse. On trouve des structures singulières comme l’usine en forme de cylindre qui rappelle la forme du baumkuchen, l’immeuble du siège social avec son toit en cuivre tout en rondeur, ainsi que des structures en terre battue avec de toutes petites portes et fenêtres. Les réseaux sociaux font souvent la comparaison avec les paysages imaginés par Studio Ghibli.



Les allées font penser aux chemins de ferme.



Les bâtiments recouverts de gazon ne font qu’un avec le paysage.



On trouve de jolies petites portes un peu partout.

Des visites gourmandes dans les usines

Les mini baumkuchen sont les produits les plus vendus depuis l’ouverture de La Collina, et dès la mise en place de l’usine en 2023, les visiteurs peuvent les déguster tout chaud, à la sortie du four.

Le nom baumkuchen signifie littéralement « gâteau-arbre » en allemand, car ses couches concentriques ressemblent aux cernes d’un arbre. On rajoute des fines couches de pâte sur une broche tournante, pour former de plus en plus de couches.



L’usine spécialisée produit environ 1 000 mini baumkuchen par jour. À travers les vitres, les visiteurs peuvent observer l’ensemble du processus, de la fabrication de la pâte jusqu’à l’emballage.

On laisse reposer les baumkuchen de Club Harie toute une nuit pour les rendre plus moelleux, mais ceux qui viennent de sortir du four ont une consistance légère et aérienne. Pour en faire l’expérience, il faut absolument être sur place, et on l’apprécie sans doute encore plus quand on vient de voir le processus laborieux de fabrication.



(Dans le sens des aiguilles d’une montre) Des emballages historiques en collage exposés le long de la visite ; une tranche du célèbre gâteau et une tasse de thé ; la forme du café à l’étage évoque celle du baumkuchen.



(Dans le sens des aiguilles d’une montre) La boutique au rez-de-chaussée propose un bel assortiment de douceurs ; le baum-man est un gâteau rond du type manjû avec du baumkuchen mélangé à la pâte ; un baumkuchen entier, pour les plus gourmands.

La boutique est décorée sur le thème d’un garage. On y trouve une succursale de « J’oublie le temps », une boulangerie gérée par Club Harie dans la ville de Hikone. L’aire de restauration attenante propose des plats salés et sucrés comme du okowa (riz gluant à la vapeur) garni de bœuf d’Ômi, de la soupe au konjac rouge de Hachiman et des glaces à l’italienne. On peut s’y restaurer juste assez pour ensuite pouvoir profiter pleinement des douceurs lors du reste de la visite.



Un bus londonien à deux étages est l’élément central de la boutique de souvenirs. On y trouve une grande variété de petits cadeaux, ainsi que des pains au fromage et des gâteaux fourrés à la pâte aux haricots rouges.



Un café spécialisé en castella, gâteau d’influence portugaise, est décoré de piliers en châtaignier.

La terrasses extérieure, entourée de champs, permet aux visiteurs de se ressourcer en dégustant leurs friandises. Selon Uehara Yûka, chargée des relations publiques, ils apprécient énormément le paysage naturel qui évolue au fil des saisons et leur donne envie de revenir.



La vue de l’aire de restauration, à l’étage, s’étend des champs jusqu’aux montagnes.

Une formule à succès qui bénéficie tout le monde

La Collina se trouve sur un site avec hôtel, terrain de golf et piscine qui, jusqu’en 2009, appartenait à la Caisse de retraite publique du Japon. En redéveloppant le lieu, Taneya est parti du principe qu’il fallait écouter la nature pour assurer une alimentation saine, et donc qu’il fallait commencer par retrouver les paysages naturels d’Ômi-Hachiman. Ils ont donc labouré et planté à répétition.

De nos jours, les employés cultivent du riz bio sans pesticides, et sèment plus de 450 variétés d’herbes sauvages et de fleurs. Pour mieux comprendre l’avenir de l’alimentation et l’agriculture, les visiteurs peuvent participer à des ateliers et aussi découvrir la plantation d’arbres ou la cultivation de riz en terrasse. La mise en valeur du développement durable a fait de La Collina la première destination touristique de la préfecture, bien au-delà d’un simple village . Ici, la douceur de la nature se mêle au plaisir des douceurs gourmandes.



Les employés cueillent leur production.



(en haut) Le canal Hachiman, le long du chemin qui conduit au sanctuaire Himure Hachiman. (en bas) La boutique Taneya Himure.

La Collina Ômi-Hachiman

Adresse : 615-1 Kitanoshô-chô, Ômi-Hachiman, Shiga-ken

Horaires : 9 h-18 h (aire de restauration : 10 h-17 h)

Fermé : le 1 er janvier

janvier Accès : depuis la gare JR Ômi-Hachiman, prendre le bus Ômi Tetsudô jusqu’à l’arrêt « Kitanoshô La Collina » (environ 10 minutes en tout)

Site Internet officiel : https://taneya.jp/la_collina/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)