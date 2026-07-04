Sur les traces de Hanyû Yuzuru : pèlerinage à Sendai

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Visiterle Japon

Les visiteurs de Sendai, au nord-est du Japon, peuvent suivre un itinéraire de pèlerinage à travers différents lieux liés à la superstar locale du patinage artistique, Hanyû Yuzuru, sélectionnés par la ville elle-même.

Le visage de Sendai

Hanyû Yuzuru a remporté deux médailles d’or olympiques consécutives en patinage artistique masculin, à Sotchi en 2014 puis à Pyeongchang en 2018. Son extraordinaire expressivité, la qualité de ses sauts et son visage de prince tout droit sorti d’un manga lui ont valu une renommée mondiale. En 2022, il annonce passer au statut de professionnel. S’il se produit aujourd’hui principalement au Japon, il continue de bénéficier du soutien de fans fidèles, particulièrement en Asie.



Hanyû a décroché une médaille aux Jeux olympiques de Pyeongchang, et ce malgré une blessure à la cheville droite. (Jiji)

Des photos et vidéos de Hanyû sont visibles un peu partout dans sa ville natale de Sendai. Après les Jeux olympiques de Sotchi, il a été nommé ambassadeur touristique de la ville et continue depuis à la représenter sous différentes formes. Face à l’intérêt suscité par le patineur auprès de ses admirateurs, la municipalité a élaboré plusieurs circuits touristiques de durées variées mettant en valeur des lieux associés à sa carrière. Ces parcours sont idéaux pour les fans venus assister à ses spectacles à Sendai, mais aussi pour les visiteurs souhaitant mieux connaître « Yuzu ».

Les itinéraires débutent à la gare de Sendai, desservie par le Shinkansen Tôhoku, les lignes locales JR, le métro de Sendai ainsi que le Loople, le bus circulaire de la ville. Un comptoir d’information touristique situé au troisième étage de la gare distribue des cartes en anglais et dispose de tablettes permettant de répondre aux demandes dans d’autres langues.



La gare JR de Sendai se trouve à environ 90 minutes de Tokyo via le Shinkansen Tôhoku. (Nippon.com)

Parcours d’une demi-journée (le monument du patinage artistique à la station Sendai International Center)

La première étape consacrée à Hanyû Yuzuru dans le parcours d’une demi-journée est l’incontournable Monument du patinage artistique, situé sur l’esplanade devant la station International Center, à cinq minutes de la gare de Sendai par la ligne souterraine Tôzai. Un monument en verre avait d’abord été installé pour célébrer une autre patineuse locale, Arakawa Shizuka, après sa médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006. Deux panneaux dédiés à Hanyû y ont ensuite été ajoutés après ses succès olympiques.



Le Monument du patinage artistique devant la gare Sendai International Center. (Nippon.com)



Hanyû, à gauche, et Arakawa lors de l’inauguration des nouveaux monuments en avril 2017. (Jiji)

À côté du monument d’Arakawa, qui la représente exécutant son célèbre Ina Bauer, se dressent deux monuments dédiés à Hanyû. L’un reproduit son programme court aux Jeux de Sotchi, patiné sur Parisienne Walkways de Gary Moore. L’autre immortalise une pose de son programme libre à Pyeongchang, dans lequel il incarnait le légendaire mystique Abe no Seimei. Lors de notre visite, plusieurs admirateurs reproduisaient ces mêmes poses pour leurs photos et plaçaient leurs mains sur les empreintes des deux champions.



Un nouveau monument a été ajouté en 2019 pour célébrer le deuxième titre olympique de Hanyû. (Nippon.com)



Les empreintes des deux athlètes semblent légèrement usées, sans doute à force d’être touchées par les visiteurs. (Nippon.com)

Parcours d’une demi-journée (étang Goshiki, berceau du patinage artistique au Japon)

Les monuments ont été installés près de Sendai International Center en raison de leur proximité avec l’étang Goshiki (Goshiki-numa), considéré comme le berceau du patinage artistique au Japon. Situé à cinq minutes à pied au sud de la gare, cet étang faisait autrefois partie des douves extérieures du château de Sendai.



L’étang Goshiki se trouve à quinze minutes à pied des ruines du château de Sendai. Une sculpture représentant un couple de patineurs artistiques se dresse à proximité. (Nippon.com)

À l’époque Meiji (1868-1912), les résidents étrangers commencèrent à patiner sur l’étang lorsqu’il gelait en hiver. À partir de 1909, un enseignant allemand de l’établissement précurseur de l’actuelle faculté des arts libéraux de l’université du Tôhoku initia ses étudiants au patinage artistique. Après leurs études, ces derniers diffusèrent leur savoir-faire à travers tout le Japon, contribuant à populariser cette discipline.



Le panneau explicatif présente une photographie en noir et blanc datant de l’ère Taishô (1912-1926), montrant des étudiants s’entraînant au patinage artistique sur l’étang. (Nippon.com)

Parcours d’une demi-journée (le sanctuaire Ôsaki Hachiman-gû)

En poursuivant l’itinéraire à bord du bus touristique circulaire, l’étape suivante est le sanctuaire Ôsaki Hachiman-gû, construit par Date Masamune, premier seigneur du domaine de Sendai. Il constitue également la dernière étape du parcours historique d’une demi-journée proposé par la ville. Son bâtiment principal, achevé en 1607 dans le somptueux style Momoyama, est désormais classé trésor national. La divinité qui y est vénérée est réputée pour éloigner les mauvais esprits, apporter la bonne fortune, protéger contre les malheurs et favoriser aussi bien la réussite que les naissances sans encombre.

Les admirateurs de Hanyû s’y rendent pour voir une tablette votive manuscrite qu’il y a déposée en 2017 afin de prier pour son succès aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Celle-ci est exposée dans le bâtiment d’accueil du sanctuaire. Les photographies étant interdites à l’intérieur, nous nous sommes contentés d’un rapide coup d’œil afin de laisser la place aux autres visiteurs.



Le bâtiment principal du sanctuaire Ôsaki Hachiman-gû, édifice de style Momoyama classé trésor national. (© Sentia)

Parcours d’une journée complète (Jôzenji-dôri)

Pour ceux qui souhaitent découvrir davantage de lieux liés à Hanyû Yuzuru, le parcours d’une demi-journée peut être prolongé en excursion d’une journée avec une visite du secteur d’Izumi, au nord de Sendai, accessible par la ligne de métro Nanboku.

En descendant à la station Kôtôdai-kôen, il suffit de se diriger vers l’ouest le long de l’avenue Jôzenji-dôri bordée de zelkovas. Dans une interview accordée à un journal local, Hanyû recommandait particulièrement cette promenade en décembre, lorsque les illuminations du Festival des lumières de Sendai (le fameux « Sendai Pageant of Starlight ») transforment l’avenue. Celle-ci traverse également Kokubunchô, le quartier commerçant le plus animé de toute la région du Tôhoku, ce qui en fait un lieu idéal pour une promenade après le dîner.



Le Festival des lumières de Sendai est un événement apprécié des habitants et des touristes depuis sa création en 1986. (© Sentia)

Parcours d’une journée complète (le parc Nanakita et le cerisier « Yuzu-Zakura »)

Le parc Nanakita, où Hanyû s’entraînait lorsqu’il était enfant, se situe plus au nord sur la ligne Nanboku, à cinq minutes à pied de la station Izumi Chûô. À l’intérieur du parc, près du Greenery Development Hall, se trouve le célèbre « Yuzu-Zakura », un cerisier planté en 2018 pour commémorer la deuxième victoire olympique consécutive du patineur. Ses fleurs rose vif enchantent les visiteurs au printemps, tandis qu’un éclairage nocturne le met également en valeur.



Le cerisier « Yuzu-Zakura » dans le parc Nanakita (Nippon.com)



Une plaque installée à côté de l’arbre comporte une photo de Hanyû dans le parc. (Nippon.com)

L’un des points forts de ce parcours d’une journée est la visite de la patinoire de Sendai, située à vingt minutes à pied du parc ou à dix minutes en bus depuis la station. Hanyû y a commencé le patinage à l’âge de quatre ans. Il avait 16 ans lors du grand séisme et du tsunami du 11 mars 2011. Il s’entraînait alors sur la glace lorsque la patinoire s’est mise à trembler violemment. Il raconte avoir dû ramper pour se mettre en sécurité, tout en portant encore ses patins.

Pendant un temps, Hanyû s’est demandé s’il était approprié de continuer à patiner alors que tant de personnes avaient souffert ou perdu la vie dans cette catastrophe. Pourtant, dès l’année suivante, il devenait le plus jeune Japonais à remporter une médaille aux Championnats du monde de patinage artistique. Trois ans plus tard, il décrochait l’or olympique. À travers ces succès, il a apporté espoir et encouragement aux habitants du Tôhoku engagés dans la reconstruction de leur région.



La patinoire de Sendai est ouverte toute l’année. (Nippon.com)



La patinoire où Hanyû et Arakawa ont passé d’innombrables heures à s’entraîner. (© Patinoire de Sendai)

Les visiteurs ont la possibilité de patiner sur la glace même où Hanyû s’est entraîné. Des espaces d’exposition consacrés aux carrières de Hanyû et d’Arakawa sont accessibles gratuitement pendant les séances de patinage ouvertes au public. Il faut toutefois noter que ces expositions ne sont pas visibles lors des entraînements ou des événements privés.



La première séance d’entraînement de Hanyû à la patinoire de Sendai après son passage au patinage professionnel a été ouverte au public le 10 août 2022. (Jiji)



L’espace d’exposition consacré à Hanyû est devenu un lieu de pèlerinage photo très apprécié des fans. (© Patinoire de Sendai)

Parcours sur deux jours

Les visiteurs peuvent prolonger leur séjour avec un itinéraire sur deux jours comprenant une nuit dans les stations thermales d’Akiu ou de Sakunami, situées à l’ouest de Sendai, à 30 à 60 minutes de la gare en bus ou en voiture de location. À proximité des sources chaudes d’Akiu se trouve le sanctuaire Akiu, où Hanyû s’est rendu pour exprimer sa gratitude après sa victoire à Sotchi. Ses allées sont bordées de magnifiques bannières blanches.

Du côté de Sakunami, le célèbre temple Jôgi Nyorai Saihô-ji est facilement accessible. Hanyû et sa famille sont connus pour avoir visité à plusieurs reprises ce temple bouddhique de l’école de Terre pure, vieux de plus de 800 ans.



La pagode à cinq étages qui symbolise le temple. (© Sentia)

À l’extérieur de l’entrée principale du temple, la boutique Jôgi Tôfu est réputée pour ses délicieux abura-age (tofu frit) triangulaires. Nombreux sont sans doute les admirateurs de Hanyû qui ont savouré cette spécialité locale à la fin de leur périple, en se remémorant les bons moments de leur visite dans sa ville natale.



Jôgi Tôfu dispose de tables extérieures permettant de déguster sur place les triangles de tofu tout juste préparés. (Nippon.com)



Ils sont particulièrement savoureux avec de la sauce soja et une pincée de shichimi à l’ail, le célèbre mélange japonais de sept épices. (Nippon.com)

(Reportage, texte et photos réalisés par Nippon.com, sauf indication contraire. Photo de couverture : Hanyû incarnant le mystique Abe no Seimei lors du programme libre des Jeux olympiques de Pyeongchang [Jiji], et le monument du patinage artistique de Sendai commémorant cette performance [Nippon.com])