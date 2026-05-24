Tokyo Aqua Symphony : des spectacles musicaux et des jeux de fontaine à Odaiba

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Odaiba offre déjà une magnifique vue sur la baie de Tokyo, mais ce quartier est actuellement embelli par des spectacles horaires mêlant arrangements musicaux populaires et impressionnants jeux de fontaines.

La baie de Tokyo encore plus spectaculaire

Avec ses 150 mètres de hauteur et 250 mètres de largeur, le nouveau Tokyo Aqua Symphony figure parmi les plus grands spectacles de fontaines au monde. Installé face aux gratte-ciel de Tokyo, visibles depuis Odaiba de l’autre côté de la baie, l’événement propose un programme renouvelé selon les saisons.

Le programme inaugural, lancé fin mars 2026, se compose de deux parties : l’une inspirée de la célèbre série de jeux vidéo Dragon Quest, l’autre consacrée aux cerisiers de la variété somei yoshino, dont les fleurs sont l’emblème floral officiel de Tokyo, le tout synchronisé avec une musique interprétée par l’Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo. Un nouveau programme, ajouté à partir du 27 avril, est accompagné du célèbre Canon de Pachelbel.

En journée, le spectacle aquatique procure une agréable sensation de fraîcheur même par forte chaleur ; la nuit, les illuminations transforment l’ensemble en une véritable démonstration rappelant un feu d’artifice.



Des jets d’eau s’élèvent à 150 mètres, dépassant la tour de Tokyo et la muraille de gratte-ciel environnante. (© Shôji Takeshi)



Les jets d’eau illuminés offrent un spectacle encore plus impressionnant une fois la nuit tombée. (© Shôji Takeshi)

Le spectacle, d’une durée de dix minutes, a lieu toutes les heures de 11 h à 21 h, sauf à 16 h. Certaines représentations peuvent toutefois être annulées en raison des conditions météorologiques ou de travaux de maintenance.

Les meilleurs points de vue se trouvent depuis l’esplanade située à côté de la réplique de la Statue de la Liberté d’Odaiba. Depuis cet emplacement, il est possible d’admirer le spectacle de face avec le Rainbow Bridge et la tour de Tokyo parfaitement alignés en arrière-plan.

Parmi les autres lieux recommandés figurent la salle d’observation sphérique Hachitama, située au 25e étage du bâtiment de Fuji Television, qui offre une vue plongeante sur le spectacle, ou encore les chambres du Hilton Tokyo Odaiba. Des croisières touristiques et des promenades en yakatabune — bateaux traditionnels japonais — ont également été mises en place afin d’admirer le spectacle depuis la baie.



Une croisière nocturne permet d’admirer le spectacle au plus près. (© Shôji Takeshi)

(Reportage et texte de Nippon.com Photo de titre : © Shôji Takeshi)