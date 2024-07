[Vidéo 360º] Odaiba, un bord de mer au panorama unique à Tokyo

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

Dans notre série de vidéos en réalité virtuelle proposant des vues à 360°de sites célèbres de la capitale, voici Odaiba. Donnant sur la baie de Tokyo, ce quartier si prisé des jeunes couples à la recherche d’un écrin pour leurs rendez-vous était autrefois un terrain vague qui servait de place forte pour repousser les navires occidentaux.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

Un bord de mer au panorama unique, tout hérissé de gratte-ciels

Aujourd’hui densément peuplé, le quartier d’Odaiba est situé sur une île de la baie de Tokyo. Cette destination attire chaque année un million de visiteurs étrangers en quête de loisirs et pourtant, achevée à la fin du siècle dernier, la zone a longtemps été vide et sans vie.

La chaîne Fuji Television, jusqu’alors basée dans l’arrondissement de Shinjuku, y installe son siège en 1997. C’est avec le succès de la série policière intitulée Odoru Daisôsasen (« Réseau d’enquête sur le pied de guerre », Bayside Shakedown en anglais), produite à Odaiba pour commémorer le nouveau site de la chaîne, que le quartier commence à attirer les foules. Le bâtiment de Fuji TV est en lui-même une attraction populaire, on peut en visiter les studios, profiter du magasin de produits dérivés et admirer la vue depuis l’observatoire à 100 mètres au-dessus de la mer.

Les centres commerciaux « DECKS Tokyo Beach » et « Aqua City Odaiba » qui ont ouvert en même temps que Fuji TV, sont desservis par les gares de « Odaiba Kaihin Kôen » et « Daiba » de la nouvelle ligne aérienne Yurikamome. Ils ont la cote auprès des jeunes et des familles séduits par les magasins de vêtements étrangers, les cinémas, les installations de loisirs en intérieur et les parcs à thème servant des râmen et des takoyaki (boulettes au poulpe).

Odaiba, en plein centre-ville de Tokyo, profite de son implantation unique en bord de mer. Les touristes adorent venir y contempler la ligne de crête des gratte-ciels bien installés de l’autre côté du bras de mer.

Rien de mieux que de venir prendre des photos dans le parc Kaihin juste devant la Statue de la Liberté. En taille, elle est sept fois moins grande que sa consœur de New York, mais avec les buildings en arrière-plan, on pourrait se croire à Manhattan. La nuit, quand s’illuminent le Rainbow bridge (pont Arc-en-ciel) et la tour de Tokyo, on ne compte plus les couples à venir profiter de l’ambiance romantique.

À Odaiba, le bras de mer a fait l’objet d’une veille sanitaire, tant et si bien qu’il a pu accueillir l’épreuve de natation du triathlon aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021. En été, on peut y pratiquer des sports nautiques. Les bateaux-bus qui font la navette vers le parc Kaihin permettent aux visiteurs de passer sous le Rainbow bridge, un moment magique. Puis ils remontent le cours du fleuve Sumida vers Asakusa, célèbre site touristique de la capitale.

Au pied du pont se trouvait la batterie Shinagawa n°3 et sur l’îlot voisin le site historique de la batterie Shinagawa n° 6. Les daiba étaient à l’origine des places fortes, construites à la fin de l’époque d’Edo (1603-1868) dans toutes les baies du Japon, pour parer aux attaques des navires occidentaux cherchant à pénétrer l’Archipel malgré la fermeture du pays. Le site de Shinagawa Daiba était dans le giron direct du shogunat, c’est pourquoi daiba est précédé du préfixe honorifique « o » et que le nom d’Odaiba est resté.

Personne n’aurait pu imaginer que ces places fortes destinées à repousser les navires occidentaux deviendraient un quartier envahi de touristes étrangers.

Avec l’ouverture d’une arène polyvalente prévue pour 2025, Odaiba continue d’évoluer. Chaque visite réserve son lot de surprises.