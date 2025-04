[Vidéo 360º] La face changeante du quartier de Shibuya

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

Notre série de vidéos en réalité virtuelle proposant des vues à 360° vous emmène cette fois dans le célèbre quartier de Shibuya, qui poursuit la transformation de son paysage.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

La gare de Shibuya est l’une des gares les plus fréquentées au monde. Point névralgique de la capitale nippone, pas moins de 2,29 millions de personnes se croisent chaque jour. Neuf lignes de trains sont mises à disposition des usagers par quatre opérateurs.

Point de rendez-vous célèbre, la statue en bronze du chien Hachikô, érigée il y a plus de 90 ans, a donné son nom à une sortie et un portique automatique de la gare. Son succès auprès des visiteurs étrangers cependant rend difficile d’y retrouver quiconque, la foule étant particulièrement dense.

Le passage piéton de Shibuya est lui aussi une attraction populaire, une fois le feu passé au vert, plus de 3 000 personnes s’entrecroisent paisiblement. Ce ballet intriguant de piétons se mouvant gracieusement, élevé au rang d’art par les Tokyoïtes, ne manque pas de fasciner ceux venus des quatre coins du monde.

En diagonal de la gare se trouve l’entrée du Shibuya Center-gai, l’une des rues principales du quartier. Auparavant épicentre de la mode urbaine, cette rue a maintenant la réputation d’être un lieu de rassemblement pour des jeunes punks connus sous le nom de « teamers ». Dans l’optique de rafraichir son image, la rue a changé de nom en 2011 pour devenir « Basketball street », mais en vain.

De l’autre côté des lignes JR on peut apercevoir la tour Shibuya 109, qui était le lieu à la mode des adolescentes des années 1990 pour y imiter le style de la chanteuse, Amuro Namie, alors très populaire.

Les jeunes générations seraient sûrement surprises de savoir que l’origine du nom de la tour, surnommée familièrement « Marukyû », provient du chiffre 10 (maru/tô) et 9 (kyû) en référence au conglomérat ferroviaire et immobilier Tôkyû, présent à Shibuya depuis 1927 avec l’ouverture de la ligne Tôyoko qui relie Tokyo et Yokohama. En 1934, Tôkyû a également ouvert son centre commercial directement relié à la gare, à savoir Tôkyû Department Store (renommé Tôyoko Branch, il resta ouvert jusqu’en 2020), mais également le plus grand cinéma du pays et premier planétarium du Japon, Tôkyû Bunka Kaikan (fermé en 2003) et bien d’autres encore.

La renommée de Marukyû en tant que fer de lance de de la culture de la jeunesse s’est cependant essoufflée, et Tokyû projette de redéfinir l’image de Shibuya pour en faire une destination plus mature. Shibuya Mark City, ouvert en 2000, a vu sa popularité croître tant auprès des touristes que des travailleurs à la recherche de divertissements après le travail.

La Cerulean Tower, bâtie en 2001, se situe au sud-ouest de la gare. C’est ici que Google a installé son premier siège social à l’étranger, amorçant un véritable essor des entreprises de technologies et des start-ups dans les années 1990. Le quartier était même comparé à la réponse japonaise à la Silicon Valley, à tel point que Shibuya fut surnommé « Bit Valley », un jeu de mots avec la traduction des caractères de Shibuya, qui signifient « vallée amère ». Cependant, un manque de bureaux adaptés a forcé de nombreuses entreprises à quitter le quartier. Après avoir quitté les lieux en 2010 Google, est revenu s’installer à Shibuya en 2019, marquant ainsi un renouveau pour le quartier au cours de ces dernières années.

Ce colossal projet de redéveloppement a commencé il y a plus de dix ans. Son acteur principal, Tôkyû, a reconstruit ses lignes, auparavant aériennes, sous terre, et a pu ainsi utiliser les terrains pour la construction de bâtiments polyvalents toujours plus grands. Parmi eux, on retrouve Shibuya Hikarie, bâtiment de taille moyenne construit en 2012 et qui accueille des expositions d’arts et des comédies musicales, ou encore Shibuya Sky, une plateforme d’observation haute de 229 mètres, dont le succès auprès des touristes étrangers est sans pareil. Avec de tels plans de restructuration, Tôkyû est sur le point de faire de Shibuya un nouveau centre culturel.

Ce projet de réaménagement exceptionnel devrait être achevé en 2027. La transformation du paysage urbain de Shibuya devrait donner aux habitués une impression d’être projetés dans le futur. Cependant, ils ne seront pas si dépaysés, car subsistent tout de même les bars datant de l’époque Shôwa (1926-1989) de la sombre ruelle Nonbê Yokochô (« ruelle des ivrognes »), faisant de Shibuya un lieu où les époques se côtoient.

Après avoir visité l’iconique passage piéton et la statue de Hachikô, profitez-en pour flâner dans ce quartier en plein transition !

(Texte de Nippon.com. Toutes les photos : © Somese Naoto)