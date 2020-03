Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Shinjuku Gyoen (Tokyo)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Shinjuku Gyoen est un immense parc construit sur le terrain du domaine d’un seigneur de l’époque d’Edo, qui a été rénové comme jardin pour la maison impériale en 1906. L’endroit est devenu un parc public national après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, plus de 10 000 arbres y poussent, dont environ 1 000 cerisiers de toute beauté.

Il y a plus de 65 variétés de cerisiers (sakura) dans ce parc de 58 hectares, avec des périodes de floraison différentes. Les kanzakura par exemple fleurissent dès février, tandis que les kasumizakura fleurissent fin avril. La variété la plus distinctive est sans doute l'ichiyô, qui pousse ici depuis l'époque où le parc était encore un jardin impérial. Si les visiteurs y sont très nombreux, le lieu est régi par certaines règles strictes : interdiction de boire de l'alcool, d'utiliser des équipements sportifs (sauf dans la zone pour enfants) et de jouer des instruments de musique.

Shinjuku Gyoen (Tokyo)

Adresse : 11 Naitômachi, Shinjuku-ku, Tokyo

Nombre d'arbres : 1 000

Floraison : de la mi-février à la fin avril

Variétés : kan-hizakura, somei yoshino, yaezakura, ichiyô, etc.

Horaires : de 9 h à 17 h 30 du 15 mars au 30 juin et du 21 août au 30 septembre, de 9 h à 19 h du 1 er juillet au 20 août, et de 9 h à 16 h du 1 er octobre au 14 mars. Fermé le lundi.

juillet au 20 août, et de 9 h à 16 h du 1 octobre au 14 mars. Fermé le lundi. Entrée : 500 yens (250 yens pour les seniors et les étudiants).

(Photo de titre © Shinjuku Gyoen Management Office)