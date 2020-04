Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le chemin de Mitake (Mie)

Misugi est un village de montagne situé près de la frontière entre la préfecture de Mie et celle de Nara. Il est célèbre pour un lieu appelé le chemin de Mitake, une route de 1,5 km bordée de cerisiers menant vers le temple Shinpuku-in, fondé au VIIe siècle. Début avril, cette route se transforme en un magnifique tunnel de fleurs. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).