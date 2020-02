Le mariage repoussé de la princesse Mako, un sérieux embarras pour la famille impériale

Deux jeunes gens qui annoncent leur amour devant les caméras

Afin de mieux comprendre les sentiments de la princesse Mako, la fille du prince Akishino et nièce de l’empereur actuel, revenons tout d’abord sur les événements et les déclarations qui ont jalonné cette affaire.

En mai 2017, l’Agence de la maison impériale a annoncé les fiancailles de la princesse Mako, 25 ans à l’époque, avec un jeune homme du même âge, Komuro Kei, un de ses anciens camarades de l’Université chrétienne de Tokyo (ICU), qui travaille dans un cabinet d’avocats. Quelques mois plus tard, en septembre 2017, ils donnaient une conférence de presse où ils annonçaient pour la première fois devant les caméras leur intention de se fiancer après cinq ans de relation.

La princesse Mako a déclaré notamment : « Pour moi, Komuro Kei est une présence chaleureuse et réconfortante. La première chose que j’ai remarquée chez lui, c’est son sourire lumineux, comme le soleil. J’ai aussi été attirée par sa façon de penser, la force de sa volonté et sa manière d’affronter les choses avec beaucoup de cœur. » Le jeune homme a dit : « La princesse Mako est une personne qui veille tranquillement sur moi, comme la Lune. J’ai été séduit par son caractère profondément affectueux et par la fermeté de ses convictions ».

La princesse a ajouté : « Depuis ma plus tendre enfance, je sais que le jour où je me marierai, je devrais renoncer à mon statut de princesse impériale. Jusqu’à présent, je me suis efforcée d’apporter mon soutien à l’empereur et de faire tout mon possible pour assumer mon rôle en tant que membre de la famille impériale, tout en accordant aussi de l’importance à ma vie personnelle. Mes parents respectent ma façon de penser et ils m’ont toujours protégée et conseillée. Je me réjouis à l’idée de fonder un foyer chaleureux, accueillant et plein de visages souriants avec Komuro Kei. »

Celui-ci a répliqué : « Je suis conscient de l’immense responsabilité que représente mon engagement avec une princesse impériale et je la prends très au sérieux. La princesse Mako a toujours veillé à ce que cela ne constitue pas un poids pour moi, ce qui nous permis jusqu’à présent d’avoir une relation naturelle. Je souhaite créer un foyer où règne en permanence la simplicité et l’harmonie. »





Un mariage reporté de deux ans

Pour les jeunes gens, l’annonce de leurs fiançailles a sans doute constitué le sommet du bonheur. En novembre 2017, l’Agence de la maison impériale a d’ailleurs indiqué que leur mariage se déroulerait un an plus tard, à l’automne. Mais peu après, les médias ont révélé que la famille de Komuro Kei était impliquée dans un litige concernant un prêt de 4 millions de yens (environ 33 500 euros). Et en février 2018, l’Agence a fait savoir que les cérémonies en relation avec le mariage étaient reportées et qu’elles auraient lieu en 2020, une fois que toutes les célébrations liées à l’intronisation du nouvel empereur, Naruhito, auraient pris fin. L’Agence a par ailleurs démenti les rumeurs circulant dans les tabloïds japonais selon lesquelles le décalage de la date de mariage serait dû aux problèmes d’argent des parents de Komuro Kei.

Après l’annonce de l’ajournement de ses noces, le jeune couple a diffusé le communiqué suivant par l’intermédiaire de l’Agence. « Nous pensons que nous avons agi dans la précipitation à bien des égards. Nous avons décidé que nous devions prendre le temps suffisant pour effectuer tous les préparatifs nécessaires. L’empereur et l’impératrice respectent notre volonté [de reporter notre mariage]. Nous considérons ce délai comme une excellente occasion pour nous préparer à notre nouvelle vie et nous accordons une grande importance à la période qui va précéder notre union. »