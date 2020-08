Le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’illusion des JO de Tokyo

Un monde dans le chaos

Les Jeux olympiques de 1940 à Tokyo devaient être l’occasion de montrer au monde que le Japon s’était remis du Grand tremblement de terre du Kantô de 1923, et 17 ans après la catastrophe, les JO devaient en outre coïncider avec le 2 600e anniversaire de la fondation du Japon, calculée à partir de l’accession au trône de l’empereur Jimmu.

Or, cette célébration mondiale s’est terminée en mirage. Et une étrange lourdeur charge l’atmosphère quand on voit comment les événements actuels ont l’air de se superposer exactement à ceux qui avaient déjà conduit le Japon à renoncer aux Jeux olympiques en 1940.

De 1910 à 1930, le monde a été particulièrement instable. La Première Guerre mondiale a éclaté en 1914 ; et quatre ans après, l’épidémie de grippe espagnole s’est propagée des États-Unis vers l’Europe et jusqu’au Japon où elle y a également fait de nombreuses victimes. On dit que les transports de troupes de la guerre mondiale ont favorisé l’évolution pandémique de la maladie, qui dura trois ans à partir de 1918.

Le 1er septembre 1923, il s’est produit le Grand tremblement de terre du Kantô. Ce séisme qui a frappé le cœur du Japon a dévasté la région de Tokyo et Yokohama où les constructions en bois étaient nombreuses. L’économie japonaise en fut sévèrement touchée, les fonctions métropolitaines furent arrêtées, provoquant une crise qui fut appelée « la crise du séisme ». (Voir notre article : Le Grand tremblement de terre du Kantô, le monstre qui a dévasté Tokyo et Yokohama)

Dans le reste du monde, au contraire, les années 1920 voyaient l’économie repartir avec la demande de reconstruction après la Première Guerre mondiale. Mais des investissements excessifs ont provoqué une bulle qui a fini par éclater. Le « jeudi noir » du 24 octobre 1929, le marché boursier de New York s’effondre, plongeant le monde dans la Grande Dépression.

Dans ce contexte, en 1930, Nagata Hidejirô a été élu maire de Tokyo sur un programme qui se montrait impatient d’accueillir les Jeux olympiques. Lui-même était un ancien haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur et était déjà maire de Tokyo en 1923 lors du Grand tremblement de terre du Kantô. Il avait démissionné un an après la catastrophe en raison de problèmes de gestion des fonctionnaires municipaux mais envisageait de revenir pour montrer au monde comment sa ville avait réussi à se relever du milieu des ruines. C’est exactement ce que représentaient le concept de « Jeux olympiques de la reconstruction ».

1940-2020 : l’histoire se répète

Cependant, les divisions devenaient de plus en plus profondes dans le monde. La dépression économique conduisit les pays à se protéger par le recours au protectionnisme. La coopération économique tomba en désuétude et l’Allemagne, pays vaincu de la Première Guerre mondiale vit les nazis arriver au pouvoir pour réaliser un programme radicalement nationaliste. De même, le Japon envahit la Chine pour élargir sa sphère d’influence économique.

Tokyo fut désigné pour accueillir les Jeux olympiques [de 1940] en 1936, au cours de la réunion du Comité Olympique International pendant les Jeux de Berlin. Toutefois, la guerre sino-japonaise commença en 1937, et le Japon, se lançant dans une course aux armements, n’avait pas vraiment l’esprit de préparer l’événement sportif. C’est en juillet 1938 que le Japon annonça renoncer à son droit d’organiser les Jeux suivants. À moins de deux ans de la cérémonie d’ouverture, la décision fut prise par le gouvernement central, par-dessus la tête des instances municipales et du comité organisateur.

Regardons maintenant la situation actuelle : c’est le moment de dire que « l’histoire se répète ». Certes, il n’y a pas de guerre. Mais l’éclatement de la bulle financière, la crise financière mondiale de 2008, le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon, l’élection du président Trump et sa plateforme nationaliste aux États-Unis, et évidemment l’épidémie mondiale de coronavirus. Dans un tel contexte, les prochains Jeux olympiques de Tokyo sont fortement remis en cause.

Sugimoto Sonoko, « Prière pour demain »

Ce n’est qu’après la défaite de la Seconde Guerre mondiale que Tokyo a organisé ses premiers Jeux olympiques. Parmi le public du Stade National le 10 octobre 1964, lors de la cérémonie d’ouverture, se trouvait Sugimoto Sonoko, écrivaine. Elle a laissé de l’événement un texte célèbre intitulé « Prière pour demain », diffusé par l’agence de presse Kyôdô, et publié dans le recueil des éditions Kôdansha « Les Jeux olympiques de Tokyo – la plus grande célébration du siècle, vue par les écrivains » (Bungakusha no mita seiki no saiten - Tokyo Olympics).

« Vingt ans plus tôt, également en octobre, je me trouvais déjà au même endroit. J’étais une des écolières qui devions rester immobiles, debout dans la pluie froide d’automne pour souhaiter bon vent aux soldats avant leur départ au front. […] L’empereur et l’impératrice étaient présents dans la loge d’honneur quand le Premier ministre Tôjô Hideki s’est levé pour jurer la destruction des ennemis du Japon, à savoir les États-Unis et de la Grande-Bretagne. […] À ce moment, jamais nous n’aurions pu imaginer que les meilleurs athlètes de la jeunesse de 94 nations seraient un jour rassemblés dans ce même stade de Jingû. »

Entre les deux, après-guerre, le stade Meiji Jingû Gaien, qui avait été le théâtre de la cérémonie d’envoi sur le front des jeunes soldats, a été démoli et reconstruit au même endroit pour constituer le stade principal des Jeux olympiques de 1964. Celui-ci a de nouveau été reconstruit, toujours au même endroit, pour accueillir les Jeux olympiques de 2020. Mais ce nouveau stade n’a jamais vraiment été utilisé depuis le report de l’événement, si ce n’est le 23 juillet dernier, quand la nageuse Ikee Rikako a prononcé un message à un an de la date prévue à ce moment-là pour l’inauguration.

La triste cérémonie d’envoi des jeunes soldats au front d’un côté, la grandiose cérémonie d’ouverture des JO de l’autre. Sugimoto Sonoko, qui a assisté aux deux, écrit :

« Les Jeux olympiques d’aujourd’hui sont liés à ce jour, et ce jour est lié à aujourd’hui. C’est cela qui me fait peur. À quelle journée sera lié ce jour de liesse, de lumière et de couleur d’aujourd’hui ? Personne ne peut l’imaginer. Nous ne connaissons que la beauté de ce jour, et pour demain, nous n’avons que la prière. »