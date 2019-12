Les Japonaises entre 20 et 24 ans sont celles qui partent le plus en voyage

En 2018, environ 12,6 millions de Japonais ont voyagé à l'étranger, soit environ 1 personne sur 10. Le groupe le plus important en nombre et en proportion concerne les femmes de 20 à 24 ans.

Le nombre de Japonais voyageant à l'étranger a battu un nouveau record : 19 millions en 2018 (augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente). Selon les statistiques de l'Office national du tourisme japonais (JNTO), après avoir dépassé la barre des 18 millions pour la première fois en 2012, ce chiffre tendait à la baisse jusqu'en 2015. Mais il a depuis augmenté. La barre des 20 millions pourrait être franchie dans un futur proche.

JTB Tourism Research & Consulting, filiale de l'agence de tourisme japonaise JTB, a mené une étude indépendante pour déterminer le nombre réel de personnes voyageant à l'étranger, ainsi que le nombre cumulé de voyageurs (car un voyageur a pu effectuer plusieurs voyages). En 2018, il y en aurait eu 12,6 millions, soit 10,1% de la population totale du Japon.

Par tranche de 5 ans, la plus forte augmentation en glissement annuel (15,5 %) a été constatée chez les femmes âgées de 20 à 24 ans. Avec plus de 1,1 million de personnes, ce groupe est le plus important en nombre, et représente à lui seul 40,5 % de la totalité des femmes qui ont voyagé en 2018 tous âges confondus. Chez les hommes de la même tranche d’âge 20-24 ans, ce pourcentage ne s’élève qu’à 18,4 %, soit moins de la moitié de leurs comparses féminines.

Parmi les personnes âgées de 60 ans ou plus, celles entre 65 à 69 ans étaient le seul groupe d'âge à avoir enregistré une baisse annuelle du nombre de voyageurs à l'étranger. Cependant, une augmentation de la proportion de voyageurs masculins comme féminins à l'étranger a été constatée dans ce groupe d'âge par rapport à sa population totale. Ce phénomène s’expliquerait par le fait que la plupart des nombreuses générations du baby-boom sont maintenant passées dans un groupe d'âge plus avancé.

L’Asie du Sud-Est, avec des destinations telles que la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Macao, comptait pour 28 % du total, contre 15,9 % en 2000. JTB Tourism Research & Consulting note que parmi les facteurs à l’origine de cette expansion sont à retenir la multiplication de transporteurs low cost reliant le Japon à de grandes villes, la popularité de la culture pop coréenne et la facilité de réserver des vols et des chambres d'hôtel en ligne.

(Photo de titre © amadank/Pixta.)