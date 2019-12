Quels sont les sushis préférés des Japonais ?

Selon cette récente enquête, les goûts des Japonais en matière de sushis sont assez étonnants : leurs préférences nous sont très familières ! En revanche, ils n’en consomment pas si souvent.

Selon une étude réalisée par la chaîne de sushis à emporter « Kyôtaru », 45,8 % des répondants préfèrent le sushi à l’akami, la partie la plus rouge et la moins grasse du thon, ainsi que le chûtoro, sa partie moyennement grasse. 44,3 % choisissent le sushi au saumon.

Les Japonais adorent le thon. Les hommes particulièrement. Une analyse plus approfondie révèle une différence de plus de 10 points entre l'opinion des hommes et des femmes sur les différentes parties du thon, grasse ou non (akami, chûtoro et ôtoro). Plus la partie du thon est grasse, plus son prix est élevé.

Quel est votre partie préférée du thon ? Différences homme/femme

Homme Femme Akami (partie la moins grasse) 51 % 40,6 % Chûtoro (partie moyennement grasse) 50,6 % 41,0 % Ôtoro (partie la plus grasse) 32,8 % 20,0 % Source : tableau crée par Nippon.com sur la base des données 2019 de la chaîne « Kyôtaru »

Concernant ceux qui mangent des sushis une fois ou plus par mois, 40,5 % les achètent dans des supérettes konbini ou des supermarchés. Environ un tiers se rend dans un restaurant de sushis sur tapis roulant (kaiten-zushi), et seulement 6,9 % en consomment dans des restaurants de sushis traditionnels.

En revanche, 71 % ont répondu qu’ils consommaient des sushis dans ces établissements moins d’une fois par an en moyenne.

Grâce aux supérettes et aux supermarchés, les sushis sont devenus tout à fait accessibles à de nombreuses bourses. Pas étonnant que 88,7 % des personnes interrogées aient dit apprécier ces mets.

(Photo de titre : Pixta)