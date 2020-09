Aux confins des îles : les extrémités géographiques du Japon

Découvrons les quatre lieux qui se cachent aux extrémités nord, sud, est et ouest du Japon.

Les extrémités géographiques du Japon sont difficiles à atteindre. Selon l’Institut d’études géographiques du Japon, le point le plus au nord se trouve sur l’île d’Etorofu. Cependant, ce lieu fait parti des Territoires du Nord contestés et sous contrôle de la Russie.

Les points les plus à l’est et au sud sont les îles inhabitées de Minamitori et Okinotori, respectivement. Celles-ci font partie des îles Ogasawara, très éloignées de l’archipel principal du Japon, bien qu’elles soient sous le contrôle administratif de Tokyo. Seul le point le plus à l’ouest, à savoir l’île de Yonaguni, à Okinawa, est accessible par les moyens de transport habituels.

Voici donc un aperçu des points les plus éloignés du Japon qui peuvent être atteints par des itinéraires réguliers.

Le point le plus à l’est : le cap Nosappu (Hokkaidô)



Cap Nosappu (Nemuro, Hokkaidô, 43 ° 23’07 ”N, 145 ° 49’01” E)

On pense que le nom Nosappu dérive d’un mot en langue aïnoue not-sam, signifiant « à côté du cap ». L’endroit était connu pour pouvoir y observer des glaces dérivantes en hiver, mais les effets du changement climatique récent ont fait que depuis quelques années, le paysage se fait de plus en plus rare. Nemuro est considérée par ses habitants comme la ville la plus proche du lever du soleil au Japon.

Le point le plus à l’ouest : l’île de Yonaguni (Okinawa)



Yonaguni (Yonaguni, Yaeyama, Okinawa, 24 ° 27’05 ”N, 122 ° 55’57” E)

Cette île, d’une superficie de 28,96 kilomètres carrés, est le point le plus à l’ouest du Japon. Elle est située à 1 900 kilomètres de Tokyo, à 509 kilomètres au sud-ouest de l’île principale d’Okinawa, et à 127 kilomètres de l’île Ishigaki. À certaines périodes de l’année, les visiteurs peuvent apercevoir les montagnes de Taiwan, pays voisin localisé à seulement 111 kilomètres de distance.

Le point le plus au sud : l’ïle de Hateruma (Okinawa)



Hateruma (Taketomi, Yaeyama, Okinawa, 24 ° 2’44 ”N, 123 ° 47’18” E)

On dit que Hateruma signifie « le bord du corail ». La plage de Nishihama, située au nord-ouest de cette île, est réputée comme l’une des plus belles de l’archipel des Yaeyama pour son sable blanc pur et ses eaux très transparentes. La couleur de l’océan est même appelée « bleu Hateruma ». Avec des courants d’air stables et très peu de pollution lumineuse, Hateruma est un lieu idéal pour observer les étoiles. L’île dispose ainsi d’une tour d’observation astronomique.

Le point le plus au nord : le cap Sôya (Hokkaidô)

La ville de Wakkanai est considérée comme « le sommet » du Japon. Si vous vous tenez face à la mer, elle vous entoure à gauche et à droite, et en face de vous, l’île russe de Sakhaline est visible à 43 kilomètres au loin. Vous trouverez aussi en ces lieux une statue de Mamiya Rinzô, un explorateur japonais qui a voyagé de Sôya à Sakhaline au début du XIXe siècle.

