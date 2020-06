« 8 000 pas par jour moins d’une fois par mois »: deux tiers des Japonais ne marchent pas assez

Au moins 8 000 pas par jour pour les adultes, c’est la recommandation du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales japonais. De nombreuses études ont démontré l’efficacité de la marche dans la prévention des maladies liées au mode de vie et la réduction du stress. Cependant, une récente enquête a révélé que la plupart des Japonais ne se dégourdissent pas assez les jambes.

Selon l’Institut métropolitain de gériatrie de Tokyo, si nous marchons chaque jour 1 000 pas de plus que d’habitude (soit l'équivalent de 10 minutes à pied), de nombreuses maladies peuvent être évitées. La marche aide à prévenir la dépression, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et la démence, ainsi que l’hypertension, le diabète et le syndrome métabolique.

L’effet optimal sur la santé se situerait aux alentours de 8 000 pas quotidiens. Yukinori Aoyagi, membre de l’institut, préconise « 8 000 pas par jour, dont 20 minutes de marche rapide » comme objectif de marche idéal.

En mars 2019, l’organisation « Stress-Off Alliance », située à Shibuya, a mené une enquête en ligne sur les habitudes de marche auprès de 140 000 personnes (70 000 hommes et 70 000 femmes) dans tout le pays.

À la question « À quelle fréquence marchez-vous plus de 8 000 pas en une journée ? », 69,7 % des femmes et 62,4 % des hommes ont répondu « moins d’une fois par mois ». Seulement 18,5 % des femmes et 26 % des hommes ont répondu « un jour ou plus par semaine ». Les femmes ont tendance à moins marcher que les hommes, et par tranche d'âge, les hommes dans la vingtaine et les femmes de la vingtaine à la trentaine ont tendance à moins se déplacer à pied.

Si l’on considère le pourcentage de personnes qui effectuent au moins 8 000 pas par jour pendant 4 jours / semaine ou plus par préfecture, on constate qu’il s’agit notamment des habitants de la région métropolitaine (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama) qui ont de longs trajets pour se rendre à leur travail. Le tableau ci-dessous liste les 5 premières et les 5 dernières préfectures, parmi les 47 du pays, en terme de pourcentage de gens qui marchent beaucoup.

Les meilleurs et les pires élèves de la marche par préfecture

Pourcentage de personnes faisant ont moins 8 000 pas par jour pendant 4 jours / semaine ou plus

Femmes (%) Hommes (%) 1 Tokyo 10,7 Kanagawa 17,5 2 Kanagawa 10,7 Tokyo 17,2 3 Kyoto 10,2 Chiba 16,9 4 Ôita 9,2 Saitama 16,1 5 Saitama 8,7 Nara 15.6 43 Tokushima 4,4 Miyazaki 9,7 44 Kôchi 4,4 Tochigi 9,6 45 Yamagata 4,3 Akita 8,7 46 Saga 3,4 Niigata 8,6 47 Kagawa 2,9 Yamagata 8,3

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données de l’organisation Stress-Off Alliance

Les personnes ayant les niveaux de stress les plus faibles ont tendance à marcher 8 000 pas par jour au minimum 4 jours / semaine pour les hommes, et 1 jour / semaine pour les femmes. Les résultats ont également montré une nette corrélation entre la fréquence de 8 000 pas par jour et le degré de bien-être.

L’appel à rester chez soi dû à l'épidémie de coronavirus avait porté un coup dur à ceux qui avaient l’habitude de marcher, mais aussi fait empirer la situation des personnes plutôt sédentaires. L'état d’urgence qui s’est terminé le 25 mai poussera peut-être la population a prendre de nouvelles habitudes de marche.

(Photo de titre : Pixta)