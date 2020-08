Les vacances d’été des Japonais en 2020 : « endurer dans le calme et économiser »

Les vacances scolaires estivales ont été écourtées à cause de la longue fermeture des écoles au printemps pour raisons sanitaires, et les voyageurs en provenance des zones urbaines ne sont pas les bienvenus en province par peur des contaminations. En clair, une grande partie des Japonais se sont résignés à passer des vacances « dans le calme » cette année, comme le montrent les résultats d’une enquête sur le sujet.

D’après les résultats de l’enquête menée depuis la mi-juin par la compagnie d’assurance Meiji Yasuda Life, le montant prévu pour les dépenses d’été en 2020 était en moyenne de 65 157 yens (520 euros).

En 2019, les dépenses d’été avaient déjà été nettement affaiblies par réaction aux dix jours de congé d’affilée pendant la semaine de la Golden Week, décidées en relation avec le passage du Japon dans une nouvelle ère impériale. Elles sont encore plus languissantes cette année, avec le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis le début de l’enquête en 2006. Le montant est resté quasiment identique à celui de l’année précédente pour les femmes avec 63 275 yens, et une diminution de 5 800 yens chez les hommes pour un montant de 67 039 yens.

Les personnes interrogées sur les raisons pour lesquelles elles avaient diminué leurs dépenses ont expliqué qu’elles se sont abstenues de sortir à cause du coronavirus dans 63,0 % des cas. La réponse portant sur la nécessité d’économiser en raison des inquiétudes pour l’avenir est venue en seconde position, avec 32,9 %.

Les personnes interrogées ont répondu à 70,2 % que la propagation du Covid-19 avait eu une influence sur leurs projets de vacances d’été de cette année et 48,3 % d’entre elles ont déclaré qu’il leur avait été impossible de décider. Les vacances d’été de cette année se caractérisent donc par une opacité qui empêche de faire des projets ne serait-ce qu’un ou deux mois à l’avance.

Environ 60 % de l’ensemble des personnes interrogées sur la manière dont elles passeraient leurs vacances d’été cette année, y compris celles ayant répondu que le Covid-19 n’avait pas eu d’influence, ont déclaré qu’elles resteraient tranquillement à se détendre à la maison. Par ailleurs, les vacances avec déplacements ont diminué par rapport à l’année précédente, aussi bien pour les retours dans la région natale pour rendre visite à ses proches (moins 6,1 points), que pour les voyages dans le Japon (baisse de 6,3 points) et les voyages à l’étranger (moins 3,1 points).

À la question sur l’idéogramme (kanji) à choisir pour caractériser les vacances d’été de cette année, c’est toute une gamme de caractères à l’atmosphère plutôt sombre qui est apparue en réponse.

(Photo de titre : Pixta)