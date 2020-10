Le Japon, un pays qui s’étend sur près de 7 000 îles

Le Japon se compose de près de 7 000 îles dont certaines figurent parmi les plus étendues de la planète alors que d’autres se limitent à une minuscule étendue de terre émergée et inhabitée.

D’après le Rapport annuel publié par le Bureau des statistiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications japonais, l’Archipel regroupe au total 6 852 îles. Cinq d’entre elles, à savoir Hokkaidô, Honshû, Shikoku, Kyûshû et Okinawa, sont considérées comme les îles « principales » du pays. Les 6 847 autres sont qualifiées d’îles « isolées » et parmi elles, seules 416 sont habitées.

Si l’on exclut l’Australie en la traitant comme un continent, Honshû est la 7e plus grande île du monde après le Groenland, la Nouvelle-Guinée, Bornéo, Madagascar, Baffin et Sumatra. L’île de Hokkaidô occupe la 19e place du classement et celle de Kyûshû, la 31e.

Avec une superficie totale de 7 600 km2, les 304 îles mentionnées en tant que telles dans la législation japonaise sur le développement des îles isolées constituent 2 % du territoire de l’Archipel et elles abritent à peine 0,5 % de sa population. En outre, plus de 70 % d’entre elles comptent moins de 500 habitants.

De toutes les préfectures du Japon (47), c’est celle de Nagasaki qui regroupe le plus grand nombre d’îles, 971 au total, y compris Iki, Tsushima, et les îles Gotô. Elle est suivie par celles de Kagoshima et de Hokkaidô. La préfecture de Tokyo arrive curieusement en sixième position parce que les îles d’Izu et d’Ogasawara en font partie. L’île d’Aogashima (que l’on voit sur la photo de titre de l’article) se trouve à quelque 368 kilomètres plus au sud, dans l’archipel d’Izu, et elle abrite le village le moins peuplé du Japon. C’est ainsi que Tokyo, une des plus grandes métropoles du monde, administre aussi la plus petite localité de l’Archipel.

La capitale du Japon est par ailleurs la collectivité autonome dont le territoire va le plus loin en direction de l’est et du sud. Elle englobe en effet Okinotori-shima et Minamitori-shima, deux îlots non habités de l’archipel d’Ogasawara qui constituent respectivement les extrémités orientale et méridionale du pays.

Les préfectures du Japon qui comptent le plus grand nombre d’îles

Préfecture Nombre d’îles isolées Nagasaki 971 Kagoshima 605 Hokkaidô 509 Shimane 369 Okinawa 363 Tokyo 330 Miyagi 311 Iwate 286 Ehime 270 Wakayama 253

Source : tableau établi par Nippon.com à partir de données fournies par le Centre de recherches et de promotion des îles isolées du Japon

(Photo de titre : l’île volcanique d’Aogashima dans l’archipel d’Izu, située à 368 kilomètres au sud de Tokyo. © Tokyo Convention & Visitors Bureau/Aogashima, archipel d’Izu)