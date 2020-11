Jambes nues, même en hiver, pour les lycéennes japonaises : Tokyo en tête pour les jupes courtes

Japan Data

Qu’il vente ou qu’il pleuve, un grand nombre de lycéennes japonaises préfèrent garder les jambes nues lorsqu’elles portent leur uniforme scolaire, une tendance qui se retrouve d’ailleurs plus souvent à Tokyo que dans les autres régions. Un sondage a permis de comprendre les motivations de ces adeptes des jupes courtes.

Au mois de janvier, à Sapporo, dans le nord du Japon, la température moyenne est de 3,6 degrés. Mais même par ce froid rigoureux, une lycéenne sur dix passe l’hiver jambes nues ! Une étude menée par Okamoto Corporation, un grand fabricant de produits chaussants, a permis de mieux comprendre la situation des lycéennes ne portant ni bas ni collants.

À la question sur la saison qu’elle passent jambes nues, les lycéennes ont répondu l’été à 80 %, le printemps et l’automne à 70 %, avec même un pourcentage pour l’hiver proche des 40 %. Par région, Tokyo et Hiroshima dépassaient les 50 % en hiver et même à Hokkaidô où cette saison est particulièrement rude, une élève sur dix va jambes nues au lycée.

À la question posées à celles qui passaient l’hiver jambes nues pour savoir si elles n’avaient pas froid dans la partie inférieure du corps, un total de 87,1 % a répondu « avoir très froid », ou « assez froid. »

Les lycéennes endurent avec orgueil de passer l’hiver jambes nues parce que 39,9% d’entre elles « détestent mettre des bas ou des collants », surpassant largement les 31,4 % de celles qui pensent « que les jambes nues sont mignonnes. »

Interrogées sur la longueur de la jupe de leur uniforme, 50,5 % des lycéennes de Tokyo ont répondu « au-dessus du genou », plus du double des autres régions. En revanche, le pourcentage de lycéennes ayant répondu « au-dessous du genou » était dans la tranche des 30 % pour les régions autres que Tokyo, avec seulement 7,9 % pour la capitale nippone. Tokyo est donc bien loin en tête pour les jupes courtes des lycéennes.

(Photo de titre : Pakutaso)