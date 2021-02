2021, l’année du buffle : combien de Japonais sont-ils nés sous ce signe du zodiaque ?

2021 est l’année du buffle, si l’on s’accorde au cycle des 12 animaux du zodiaque, appelés eto en japonais, tiré de l’astrologie traditionnelle chinoise. Quel est le pourcentage de la population japonaise née sous ce signe, communément associé à la persévérance et la sincérité ?

Selon les estimations du ministère des Affaires intérieures et des Communications, la population des personnes nées l’année du buffle se monte à 10,66 millions, ce qui représente 8,5 % de la population totale japonaise, qui est actuellement de 125,6 millions. (Voir notre article : « Eto », les 12 animaux du zodiaque japonais)

La plus grande partie des personnes nées l’année du buffle sont celles de la génération du premier baby-boom, en 1949 (qui auront 72 ans cette année), avec un total de 21,1 millions de naissances, suivi par les 20,3 millions nés en 1973 (48 ans cette année) lors du second baby-boom, et les 14,9 millions nés en 1961, qui auront 60 ans en 2021. (Voir notre article : Les générations au Japon : sept périodes de la fin de la guerre à aujourd’hui)

Le plus jeune groupe des naissances durant l’année du buffle est celui de 2009 (des enfants qui auront 12 ans cette année), avec un total de 1,06 million, soit 30 000 personnes de moins que celles nées en 1937 (qui auront 84 ans).

Population née l’année du buffle (par année)

Année de naissance (âge) Population (en million) Pourcentage Population totale née l’année du buffle 10,66 100 % 2009 (12 ans) 1,06 9,4 % 1997 (24 ans) 1,28 11,3 % 1985 (36 ans) 1,41 12,7 % 1973 (48 ans) 2,03 18,3 % 1961 (60 ans) 1,49 13,6 % 1949 (72 ans) 2,11 20,3 % 1937 (84 ans) 1,09 11,8 % 1925 (96 ans) 0,19 2,7 %

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications

Par année du zodiaque, les personnes nées l’année du rat sont les plus nombreuses avec 11,38 millions. L’année du buffle vient en troisième position avec 10,7 millions.

Population par année du zodiaque

Année du zodiaque Population (en million) Pourcentage (classement) Population totale japonaise 125,56 100 % Rat 11,38 9,1 % (1) Buffle 10,66 8,5 % (3) Tigre 10,34 8,2 % (9) Lapin 10,18 8,1 % (10) Dragon 10,35 8,2 % (8) Serpent 10,38 8,3 % (6) Cheval 9,83 7,8 % (12) Chèvre 10,43 8,3 % (4) Singe 10,37 8,3 % (7) Coq 10,00 8,0 % (11) Chien 10,42 8,3 % (5) Sanglier 11,22 8,9 % (2)

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications

(Photo de titre : Pixta)