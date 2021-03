Le nouveau mode de vie des Japonais : qu’est-ce qui a le plus changé pendant ces trois dernières années ?

Les modes de vie évoluent et se transforment selon les époques. D’après un organisme d’études privé observant ce phénomène en point fixe une fois tous les deux ans, ce qui a le plus radicalement changé dans le quotidien des Japonais entre 2018 et 2020 est l’utilisation des communications vidéo. Mais d’autres transformations, parfois records, sont aussi à relever.

L’institut Hakuhôdô (Hakuhôdô Institute of Life and Living) effectue depuis 1992 des études chronologiques sur le style de vie des Japonais. Afin de mesurer les changements de pensée et de comportements des gens, des questions portant sur près de 1 400 rubriques sont posées bisannuellement à des personnes habitant dans la zone métropolitaine de Tokyo et de celle d’Osaka/Kobe. Pour 2020, l’année la plus récente de l’enquête, 2 597 personnes ont été interrogées (entre 20 et 69 ans).

D’après le sondage, le mode de vie qui aurait le plus changé entre 2018 et 2020 est « l’utilisation des communications vidéo » qui ne représentait que 15,0 % en 2018 et qui est passée à 46,0 % en 2020, soit 31,0 points de plus. Les autres rubriques ayant le plus changé sont « les paiements effectués quotidiennement par téléphone portable ou Smartphone » avec 32,0 % (21,3 points supplémentaires), « les nombreuses préoccupations et les inquiétudes sur la situation dans le monde » 77,7 % (20,0 points supplémentaires), « le travail à la maison récemment pendant un an » 19,7 % (16,7 points de plus), et « les achats effectués par Internet récemment pendant un an » avec 66,6 % (12,7 points de plus). Tous ces chiffres sont les plus élevés jamais enregistrés par le passé.

En revanche, certaines rubriques ont atteint le niveau le plus bas, comme par exemple « considérer qu’il n’est pas normal d’effectuer le travail de l’entreprise en dehors des bureaux ou de chez soi », avec 22,9 %, une diminution de 6,5 points par rapport à 2018 et « penser que la situation économique va s’améliorer à l’avenir », 11,2 %, soit 5,8 points de moins.

L’enquête a également effectué une comparaison de la quantité totale des variations par rapport aux deux années précédentes. Sur les 306 rubriques pouvant être comparées à partir de l’année 1992, la comparaison a porté sur leur valeur à laquelle a été ajoutée la valeur absolue du pourcentage de réponse de l’enquête précédente. D’après cette comparaison, la différence de 568,3 points apparue entre 2018 et 2020 vient en troisième position après les 643,8 points entre 1996 et 1998 et 623,6 points entre 1998 et 2000.

Quelles conclusions en tirer ?

À partir des résultats de l’enquête pour l’année 2020, l’institut de recherche conclut que si, d’une part, les préoccupations et les inquiétudes se sont multipliées durant la crise du Covid-19, d’autre part, la numérisation de la vie quotidienne s’est accélérée et l’on a pu voir l’apparition de personnes adoptant de nouvelles attitudes sans se référer aux comportements traditionnels.

Pour ce qui est des quantités globales de variations, l’organisme considère que l’envergure des changements survenus dans la vie des Japonais est aussi importante et comparable à celle qui s’est produite entre 1996 et 2000 avec notamment la crise financière asiatique de 1997.

(Photo de titre : Pixta)