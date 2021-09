L’image des toilettes publiques au Japon : un projet d’envergure pour les améliorer

Japan Data

Une enquête a montré que les toilettes publiques dans les parcs et le long des rues au Japon sont souvent perçues comme sales et parfois dangereuses, contrairement à celles des centres commerciaux. Un projet architectural est en cours de réalisation pour créer des toilettes élégantes et pratiques à Tokyo.

Un sondage mené en mai par la Nippon Foundation auprès de 1 000 adolescents entre 17 et 19 ans a montré qu’environ 70 % des répondants utilisent « souvent » ou « parfois » les toilettes publiques au Japon.

Selon l’enquête, ce sont dans les centres commerciaux et les cinémas que les toilettes publiques sont le plus souvent utilisées. Inversement, celles se trouvant dans les parcs et le long des rues sont les moins fréquentées.

Les sondés ont décrit les toilettes des lieux de commerce comme « propres » (65 %), « sûres » (24,3 %) et « bien éclairées » (26,3 %). Leur expérience était donc très largement positive. Au contraire, les WC des parcs publics et des rues sont décrits comme « sales » (67,6 %), « malodorants » (28,6 %), « dangereux » (22,8 %) ou « mal éclairés » (23,4 %).

La Nippon Foundation fait la promotion du « TOKYO TOILET PROJECT », qui consiste à installer de nouvelles toilettes publiques dans 17 endroits de la capitale en s’appuyant sur la bonne réputation de ces lieux de commodité en tant que symbole de « l’hospitalité à la japonaise », reconnue dans le monde entier. Le projet emploie 16 architectes de classe mondiale et un designer, qui ont chacun conçu l’un de ces endroits publics. L’objectif est de créer des toilettes propres, uniques et amusantes, que les passants auraient grand plaisir à utiliser.

En juin 2021, le 9e projet, conçu par l’architecte Kuma Kengo, a été installé au parc Nabeshima Shôtô à Shibuya. Situées dans la verdure luxuriante, ces toilettes sont divisées en cinq structures différentes qui forment une sorte de petit village. (La photo de titre de cet article montre l’une des toilettes du parc.)

(Voir notre article en détail sur le projet : Des toilettes publiques au top de l’hygiène et de l’élégance, conçues par les plus grands architectes japonais)



Les toilettes « Mori no Komichi » conçues par Kuma Kengo. Chacune des cinq structures a une fonction différente. L’une d’entre elle est dédiée à l’accès aux fauteuils roulants, l’autre aux enfants, et on compte également un endroit pour les personnes souhaitant se changer.

Que faire pour garder les toilettes publiques propres à tout moment ? 54,5 % ont répondu que les utilisateurs devraient prendre conscience de leur statut de « bien public », et les utiliser soigneusement. 42,3 % pensent que ces lieux doivent être nettoyés plus souvent, et 39,3 % qu’elles devraient être plus élégantes, afin que les usagers aient envie de faire de leur mieux pour préserver leur propreté.



Les toilettes transparentes du parc communautaire Haru-no-Ogawa, à Shibuya, ont beaucoup fait parler. Elles ont été conçues par l’architecte Ban Shigeru.

(Photo de titre : les toilettes conçues par l’architecte Kuma Kengo, au parc Nabeshima Shôtô à Shibuya. Photo de Nippon.com)