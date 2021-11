Classement 2021 des préfectures japonaises : Hokkaidô, toujours la plus appréciée

Japan Data

Parmi les 47 préfectures japonaises, l’île de Hokkaidô, au nord du pays, semble rester la préférée des Japonais en 2021, et sa capitale Sapporo est en première place parmi les municipalités.

Selon un sondage portant sur les préfectures les plus appréciées du Japon en 2021, mené par l’Institut Brand Research, la première place revient de nouveau à celle de Hokkaidô, au nord du pays. Elle reste en position inchangée depuis la première édition de ce type d’enquête en 2009 . Hokkaidô est aussi en tête dans les catégories « tourisme » et « indice de la notoriété d’une marque pour les produits locaux » (montrant à quel point un client peut se rappeler d’une marque donnée).

Kyoto maintient sa deuxième place depuis 2009. Peu de changements sont survenus en tête de liste en 2021, bien qu’Osaka a doublé Kanagawa pour terminer en 5e position. Nagasaki rejoint les dix premiers.

Les dernières places en ce qui concerne l’attractivité reviennent à Saitama (45e), Saga (46e) et Ibaraki (47e). Ibaraki était remontée à la 42e place en 2020 mais est retombée cette année. Tochigi, en dernière place en 2020, est montée à la 41e place en 2021.

Classement 2021 des préfectures les plus attrayantes (2021)

Rang en 2021 (2020) Préfecture Niveau d’attrait en 2021 (2020) 1 (1) Hokkaidô 73,4 (60,8) 2 (2) Kyoto 56,4 (49,9) 3 (3) Okinawa 54,4 (44,1) 4 (4) Tokyo 47,5 (36,4) 5 (6) Osaka 42,0 (31,9) 6 (5) Kanagawa 40,0 (34,7) 7 (9) Fukuoka 37,5 (29,6) 8 (11) Nagasaki 33,9 (25,9) 9 (7) Nara 33,4 (30,6) 10 (8) Nagano 32,5 (30,5) 10 (10) Ishikawa 32,5 (29,2)

Source : graphique crée par Nippon. com basé sur les données du sondage de l’Institut Brand Research

Parmi la liste des municipalités les plus attrayantes, Sapporo, la ville principale de la préfecture de Hokkaidô, arrive en tête pour la première fois depuis 2012, et la septième fois en tout. Elle devance de près celle de Hakodate, une autre ville de Hokkaidô. Avec l’inclusion de deux autres villes, Otaru et Furuno, dans les dix premiers, la puissance de la marque « Hokkaidô » est ainsi incontestable.

Par ailleurs, de plus en plus attrayante comme lieu de vie, Karuizawa est passée de la 20e place en 2020 à la 8e place en 2021. L’Institut Brand Research remarque aussi le potentiel croissant de la ville pour le système du « workation ». (Voir notre article : Le concept du « workation » va-t-il révolutionner le travail des Japonais dans l’ère post-Covid-19 ?)

Classement 2021 des villes japonaises les plus attrayantes

Rang en 2021 (2020) Ville (préfecture) Niveau d’attrait en 2021 (2020) 1 (2) Sapporo (Hokkaidô) 63,9 (51,3) 2 (2) Hakodate (Hokkaidô) 62,8 (51,3) 3 (1) Kyoto (Kyoto) 62,0 (51,9) 4 (5) Otaru (Hokkaidô) 56,1 (46,9) 5 (7) Kamakura (Kanagawa) 54,8 (44,6) 6 (4) Yokohama (Kanagawa) 52,0 (48,1) 7 (6) Kobe (Hyôgo) 50,4 (44,8) 8 (20) Karuizawa (Nagano) 49,2 (33,3) 9 (8) Kanazawa (Ishikawa) 48,6 (43,8) 10 (9) Furano (Hokkaidô) 48,5 (43,7)

Note : en jaune, les municipalités de Hokkaidô. Source : graphique crée par Nippon. com basé sur les données du sondage de l’Institut Brand Research.

Ce sondage annuel a comptabilisé les réponses de 35 000 personnes au sujet de questions relatives à leurs connaissances des lieux, leur envie de les visiter et d’y habiter, et leur évaluation des ressources régionales.

(Photo de titre : Pixta)