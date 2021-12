Le partenaire idéal de mariage pour les Japonais : quel genre d’entreprise et quel salaire ?

Japan Data

Avec des personnes travaillant dans quel milieu les Japonais souhaitent-ils se marier ? Les résultats d’une étude montrent que le ou la partenaire idéale est fonctionnaire territorial, plutôt avec un bon salaire pour les hommes. La stabilité avant tout, en cette époque imprévisible ?

La société de service de renseignements sur les entreprises Riskmonster a mené une enquête auprès de 800 personnes, hommes et femmes âgés de 20 à 50 ans, afin de déterminer le milieu de travail de la ou du partenaire idéal. Ce sont les fonctionnaires territoriaux qui se sont placés en tête du classement (28,6 %), suivis par les fonctionnaires d’État avec (25,6 %). Et pour la première fois, les fonctionnaires territoriaux ont surpassé les fonctionnaires d’État.

Si la firme Toyota, en troisième position (7,3 %), est toujours indéfectible à la première place des entreprises pour la neuvième année consécutive, elle reste loin derrière la fonction publique. Même de grandes entreprises mondiales des technologies de l’information comme Apple ou Google ne parviennent pas à la cheville des fonctionnaires territoriaux.

Les raisons évoquées pour le choix de ce statut ont principalement été « la stabilité » et le fait « qu’il n’y a pas à s’inquiéter pour l’avenir ».

Les 20 premiers milieux de travail du partenaire de mariage idéal

Classement (année dernière) Profession % 1 (2) Fonctionnaire territorial 28,6 2 (1) Fonctionnaire d’État 25,6 3 (3) Toyota 7,3 4 (4) Nintendo 6,6 5 (6) Apple 5,5 6 (5) Google 4,9 7 (7) Panasonic 4,0 8 (8) Sony 3,3 9 (27) Coca-Cola Japan 3,1 10 (10) Amazon 3,0 10 (12) NTT Docomo (opérateur de téléphonie mobile) 3,0 10 (22) Mitsubishi Corporation (maison de négoce) 3,0 10 (16) Rakuten (commerce en ligne) 3,0 14 (15) Kaô (cosmétiques) 2,9 14 (24) Suntory (boissons) 2,9 14 (24) Honda 2,9 17 (24) Itôchû (maison de négoce) 2,6 17 (45) Kirin (boissons) 2,6 17 (27) Mitsui & Co. (maison de négoce) 2,6 17 (45) Meiji (alimenation) 2,6

Source : Riskmonster

Pour le critère le plus important concernant l’entreprise dans laquelle la ou le partenaire travaille, la réponse « Salaire » est venue en tête, avec toutefois une différence considérable de 24 points entre les femmes (64,0 %), et les hommes (40,0 %).

Pour les rubriques « Situation de l’emploi », « Valorisation des employés », « Avantages sociaux », « Fréquence des relocalisations », les femmes ont largement distancé les hommes de 10 points, la stabilité de l’emploi et du salaire étant le facteur le plus important. Ceci est peut-être en relation avec le souhait de travailler au même endroit dans un environnement de travail plaisant.

Pour le salaire annuel minimum du ou de la partenaire de mariage, la réponse « N’a pas d’importance » est venue en première place pour les hommes avec 45,0 %, correspondant à plus de la moitié avec les 10,5 % de « Plus de 3 millions de yens » (23 000 euros).

Par contre, pour les femmes, un total de 62,9 % ont donné une réponse concernant un montant compris entre « 5 millions ou plus » (39 000 euros) et « 20 millions ou plus » (155 000 euros), montrant ainsi que les femmes souhaitent avoir un partenaire de mariage ayant un salaire annuel élevé.

