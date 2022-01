Ces entreprises japonaises fêtent leur centenaire en 2022

Japan Data

En 2022, pas moins de 1 334 sociétés fêtent leur centième anniversaire. Fondées très peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, ayant survécu aux désastres du Grand tremblement de terre du Kantô et aux difficultés de la Seconde Guerre mondiale, ces entreprises sont véritablement dignes d’admiration. À la fin de l’article, nous présentons aussi les sociétés nippones qui ont 200, 300 et même 400 ans d’âge.

Parmi les 1 334 entreprises centenaires en 2022, on peut citer les géants comme Asahi Kasei, célèbre pour son film plastique Saran Wrap, Tôkyû, gestionnaire de lignes ferroviaires et de grands magasins, Fuji Baking Group, la troisième entreprise de boulangerie du Japon, ou encore Shôgakukan, une maison d’édition généraliste, qui a débuté en tant qu’éditeur jeunesse et est aujourd’hui connue à l’étranger pour la publication de mangas.

Le film plastique alimentaire « Saran Wrap » est le premier produit de sa catégorie avec une part de 48 % du marché, qui est même devenu, à l’instar de Scotch ou Kleenex, un nom de marque générique. C’est une marque déposée appartenant conjointement à la société inventeur Dow Chemical et à Asahi Kasei.

Asashi Kasei a été fondée il y a 100 ans, en 1922, sous le nom de Asahi Fabric Company. Première entreprise au Japon à réussir la synthèse de l’ammoniac en utilisant de l’hydrogène obtenu par électrolyse, elle débute par des produits chimiques synthétiques et des fibres chimiques. Elle développe ensuite ses activités dans les textiles, les produits chimiques, l’électronique, l’habitat, les produits pharmaceutiques et les soins médicaux pour devenir une grande entreprise du secteur chimique. Yoshino Akira (photo de titre), membre honoraire de Asahi Kasei, a reçu le prix Nobel de Chimie pour son travail de développement de la batterie lithium-ion en 2019.

Il y a cent ans, en 1922, c’était quatre ans après la fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918). Les entreprises qui ont vu le jour cette année-là, alors que subsistent encore les dommages et les bouleversements de l’après-guerre, sont confrontées l’année suivante au Grand tremblement de terre du Kantô et devront survivre à cette époque troublée, allant de la Grande Dépression à la Seconde Guerre mondiale.

Les entreprises qui fêteront leur centenaire en 2022

Asahi Kasei Tokyo Produits chimiques Tôhô Gas Nagoya Compagnie de gaz Tôkyû Tokyo Chemins de fer, immobilier Fuji Baking Group Nagoya Boulangerie Shôgakukan Tokyo Éditions

Source: tableau crée par Nippon.com sur la base des données de Tokyo Shôkô Research

Il y a également 200 entreprises fondées en 1822 qui fêteront leur bicentenaire, dont le restaurant traditionnel Daikanrô (préfecture de Miyagi) et le fabricant de porcelaine de Kutani Kaburaki (préfecture d’Ishikawa). Deux entreprises fondées en 1722 célèbreront leur tricentenaire, le fournisseur de matériaux en bambou Seyama (préfecture d’Osaka) et le fabricant de chapelets bouddhistes Kamei (Kyoto). Et seul un fabricant de produits pharmaceutiques établi en 1622, Hiya Pharmaceutical (Osaka), fêtera cette année les quatre siècles de sa création.

(Photo de titre : Yoshino Akira, membre honoraire de l’entreprise Asahi Kahei, et prix Nobel de chimie en 2019. Jiji)