Record des exportations alimentaires japonaises : l’objectif de mille milliards de yens est atteint

Le montant des exportations du Japon en produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche en 2021 a atteint pour la première fois le chiffre ciblé par le gouvernement de mille milliards de yens (7,56 milliards d’euros). Les objectifs suivants : augmenter encore les exportations jusqu’à deux mille milliards de yens d’ici 2025 et cinq mille milliards à l’horizon 2030. Quels sont les produits les plus exportés et vers quels pays ?

En 2021, les exportations du Japon en produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et en produits alimentaires ont augmenté de 25,6 % par rapport à l’année précédente et se sont montées à 1,24 mille milliards de yens, dépassant le chiffre de mille milliards de yens pour la première fois. Bien que la pandémie mondiale continue, les exportations ont été solides vers la Chine et les États-Unis où l’activité économique a repris et de nouveaux canaux de ventes, dans les magasins de détail et les ventes en ligne, ont été développés avec succès.

Par produit, les exportations de pétoncles (petites coquilles Saint-Jacques) ont plus que doublé avec 63,9 milliards de yens (483 millions d’euros), alors que les ventes de viande de bœuf ont augmenté de 85,9 % pour atteindre 53,7 milliards de yens (406 millions d’euros) en raison de la popularité des produits découpés pour usage individuel aux États-Unis. Le whisky et le saké ont été également performants, avec des exportations en hausse de 70,2 % et 66,4 % respectivement.

Par pays ou région, les exportations vers la Chine ont augmenté de 35,2 % jusqu’à 222,4 milliards de yens (1,68 milliard d’euros), avec en tête les ventes de pétoncles pour les restaurants et le whisky. Les exportations vers Hong Kong ont augmenté de 6 % jusqu’à 219 milliards de yens (1,66 milliard d’euros), alors que les exportations vers les États-Unis ont connu une hausse de 41,2 % pour atteindre 168,3 milliards de yens (1,28 milliard d’euros) grâce à la forte croissance des ventes de bœuf.

