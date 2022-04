Triomphe pour « Drive My Car » : les films japonais et personnalités récompensés aux Oscars

Japan Data

Drive My Car, de Hamaguchi Ryûsuke, a remporté le prestigieux prix du meilleur film international lors de la 94e cérémonie des Oscars à Los Angeles le 27 mars. La dernière fois qu’un film japonais décrochait une récompense dans cette catégorie, c’était il y a 13 ans, pour Departures.

Le 27 mars, la 94e cérémonie des Oscars s’est tenue au Dolby Theatre de Los Angeles. Drive My Car, le drame réalisé par Hamaguchi Ryûsuke, inspiré d’une nouvelle de Murakami Haruki, a remporté les faveurs du jury en décrochant le prix du meilleur film international.

Dans les années 50, Rashômon de Kurosawa Akira, La Porte de l’enfer de Kinugasa Teinosuke et La légende de Musashi de Inagaki Hiroshi ont successivement remportés l’Oscar d’honneur attribué à un film étranger (la plus ancienne appellation de cette récompense), marquant l’âge d’or du cinéma japonais. Depuis lors, de nombreux films ont été nominés au cours des cérémonies sans toutefois parvenir à décrocher le prix. Departures, de Takita Yôjirô, qui avait remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2009, avait marqué la première victoire du Japon dans cette catégorie depuis plus d’un demi-siècle.

Les films japonais récompensés par un Oscar

2022 (94e cérémonie) Oscar du meilleur film international

Drive My Car, de Hamaguchi Ryûsuke (voir notre article : « Drive My Car » de Hamaguchi Ryûsuke : un nouveau maître du cinéma japonais fait fureur dans le monde entier)



Drive My Car, le long métrage de Hamaguchi Ryûsuke. Les acteurs Nakajima Hidetoshi, à gauche, et Miura Tôko. (© 2021 Drive My Car production committee; Bitters End)

2009 (81e cérémonie) Oscar du meilleur film en langue étrangère

Departures, de Takita Yôjirô



Le réalisateur du film Departures, Takita Yôjirô, à gauche, et son acteur principal, Motoki Masahiro. (Reuters)

2009 (81e cérémonie) Oscar du meilleur court métrage d’animation

La Maison en petits cubes, de Katô Kunio



Le réalisateur Katô Kunio reçoit le prix du meilleur court métrage d’animation. (Reuters)

2003 (75e cérémonie) Oscar du meilleur film d’animation

Le Voyage de Chihiro, de Miyazaki Hayao (voir notre article : « Le Voyage de Chihiro » : décryptage d’un chef d'œuvre à l’occasion de son 20e anniversaire)



Le Voyage de Chihiro (© Studo Ghibli)

1999 (71e cérémonie) Oscar du meilleur court métrage documentaire

The Personals: Improvisations on Romance in the Golden Years, de Ibi Keiko

1956 (28e cérémonie) Oscar d’honneur attribué à un film étranger

La Légende de Musashi, de Inagaki Hiroshi

1955 (27e cérémonie) Oscar d’honneur attribué à un film étranger

La Porte de l’enfer, de Kinugasa Teinosuke

1952 (24e cérémonie) Oscar d’honneur attribué à un film étranger

Rashômon, réalisé par Kurosawa Akira

Le Japon a également décroché plusieurs prix individuels par le passé. L’actrice Umeki Miyoshi (connue en tant que chanteuse sous le nom de Nancy Umeki) a été la première Japonaise à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1958 pour le film américain Sayonara. Le célèbre musicien Sakamoto Ryûichi a eu l’Oscar de la meilleure musique de film en 1988 pour Le Dernier Empereur. En 1986, Wada Emi a décroché l’Oscar de la meilleure création de costumes, pour son travail sur le film Ran de Kurosawa Akira. Ishioka Eiko a remporté également le prix dans cette catégorie en 1993 pour Dracula, de Francis Ford Coppola. En 2018 et 2020, Tsuji Kazuhiro a été primé deux fois dans la catégorie « Maquillages et coiffures ».

Enfin, un Oscar d’honneur avait été attribué en 1990 à Kurosawa Akira et en 2015 à Miyazaki Hayao.

(Photo de titre : Hamaguchi Ryûsuke, récompensé le 27 mars aux Oscars pour Drive My Car. Reuters)