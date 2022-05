Les présidents américains en visite officielle au Japon

Japan Data

Le président Joe Biden est pour la première fois en visite au Japon, du 22 au 24 mai 2022. De Gerald Ford en 1974 à Donald Trump il y a trois ans, voici la liste des dirigeants américains qui se sont rendus sur l’Archipel durant leur mandat.

Après sa visite en Corée du Sud, le président Joe Biden est arrivé au Japon le 22 mai. Il s’est entretenu le lendemain avec l’empereur Naruhito, puis avec le Premier ministre Kishida Fumio, pour enfin participer le 24 mai au Dialogue de sécurité quadrilatéral (QUAD), réunissant les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie.

La toute première visite d’un président des États-Unis en exercice sur l’Archipel remonte à 1974, avec Gerald Ford. Depuis, tous les autres dirigeants américains se sont rendus sur le territoire nippon au minimum deux fois, avec un record de cinq voyages officiels pour Bill Clinton.

Par ailleurs, les visites d’État se comptent au nombre de 7, dont la dernière remonte à celle de Donald Trump en 2019. Une visité d’État est l’accueil le plus protocolaire réservé par le gouvernement aux chefs d’État ou aux rois et reines étrangers. Elle comprend, entre autres, une cérémonie d’accueil au palais impérial, une entrevue avec le couple impérial et un dîner au palais.

Parmi toutes ces visites, certaines images sont particulièrement restées ancrées dans les mémoires. Citons par exemple celles de Ronald Reagan à la résidence secondaire du Premier ministre Nakasone Yasuhiro (1983), de George Bush Senior aux funérailles de l’empereur Hirohito (1989) ou encore de Barack Obama à Hiroshima (2016).

Chronologie des visites des présidents américains au Japon

Gerald Ford (en fonction entre août 1974 et janvier 1977)

18 au 22 novembre 1974

Le premier président américain en exercice à fouler le sol de l’Archipel est en visite d’État. Il s’est entretenu avec le Premier ministre Tanaka Kakuei.

Jimmy Carter (en fonction entre 1977 et 1981)

24 au 19 juin 1979

Invité d’État comme son prédécesseur, il participe au 5e sommet du G7 à Tokyo. Entretien avec le Premier ministre Ôhira Masayoshi, et participation à une assemblée avec les habitants de la ville de Shimoda (préfecture du Shizuoka).

9 au 10 juillet 1980

Présence pour les funérailles de l’ancien Premier ministre Ôhira Masayoshi.

Ronald Reagan (en fonction entre 1981 et 1989)

9 au 12 septembre 1983

Visite d’État.Entretien avec le Premier ministre Nakasone Yasuhiro, puis visite de sa résidence secondaire Hinode Sansô, à Tokyo.

2 au 7 mai 1986

Participation au 7e sommet du G7 à Tokyo, et nouvel entretien avec le Premier ministre Nakasone.

George H. W. Bush (en fonction entre 1989 et 1993)

23 au 25 février 1989

Il assiste aux funérailles de l’empereur Hirohito, le grand-père du souverain actuel.

7 au 10 janvier 1992

Visite d’État. Entretien avec le Premier ministre Miyazawa Kiichi. Il fait un malaise et s’écroule sur sa chaise lors d’un dîner officiel le 8 janvier.

Bill Clinton (en fonction entre 1993 et 2001)

6 au 10 juillet 1993

Participation au 19e sommet du G7 à Tokyo. Entretien avec le Premier ministre Miyazawa Kiichi.

16 au 18 avril 1996

Visite d’État. Entretien avec le Premier ministre Hashimoto Ryûtarô. Révision du traité de sécurité nippo-américain avec un renforcement du système, qui fait du Japon un véritable allié des États-Unis.

19 au 20 novembre 1998

Entretien avec le Premier ministre Obuchi Keizô.

8 juin 2000

Participation aux funérailles de l’ancien Premier ministre Obuchi Keizô.

21 au 23 juillet 2000

Participation au 26e sommet du G8, tenu sur l’île de Kyûshû et sur l’île d’Okinawa. Entretien avec le Premier ministre Mori Yoshirô.

George W. Bush (en fonction entre 2001 et 2009)

17 au 19 février 2002

Entretien avec le Premier ministre Koizumi Junichirô.

17 au 18 octobre 2003

Entretien avec le Premier ministre Koizumi Junichirô.

15 au 16 novembre 2005

Entretien avec le Premier ministre Koizumi Junichirô.

6 au 9 juillet 2008

Participation au 34e sommet du G8 tenu à Tôyako, sur l’île de Hokkaidô. Entretien avec le Premier ministre Fukuda Yasuo.

Barack Obama (en fonction entre 2009 et 2017)

13 au 14 novembre 2009

Entretien avec le Premier ministre Hatoyama Yukio.

12 au 14 novembre 2010

Participation à la réunion de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), tenue à Yokohama. Entretien avec le Premier ministre Kan Naoto.

23 au 25 avril 2014

Visite d’État. Entretien avec le Premier ministre Abe Shinzô. Il annonce l’application du traité de sécurité nippo-américain aux îles Senkaku, revendiquées par la Chine.

25 au 27 mai 2016

Participation au 42e sommet du G7 tenu à Ise. Entretien avec le Premier ministre Abe Shinzô. Il devient le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima et visiter les lieux de commémoration des victimes de la bombe atomique.

Donald Trump (en fonction entre 2017 et 2021)

5 au 7 novembre

Entretien avec le Premier ministre Abe Shinzô. Il rencontre également les familles des Japonais enlevés par la Corée du Nord.

25 au 28 mai

Visite d’État (voir notre article). Il est le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito. Entretien avec le Premier ministre Abe Shinzô.

(Photo de titre : le président Joe Biden à son arrivée à l’aéroport d’O’hare à Chicago, le 11 mai 2022. AFP/Jiji)