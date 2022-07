Japan Data

Une montée en flèche record des exportations de saké et de whisky japonais

Les exportateurs d’alcools japonais font de bonnes affaires, avec des exportations dépassant au total les 100 milliards de yens pour la première fois en 2021. Derrière la popularité des alcools japonais, une notion de qualité de plus en plus forte dans l’esprit des consommateurs outre-mer et l’engouement mondial pour la cuisine de l’Archipel.

