Les funérailles des Premiers ministres japonais depuis la fin de la guerre

Des funérailles nationales se tiennent le 27 septembre au Nippon Budôkan, à Tokyo, pour l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, assassiné par balles à Nara le 8 juillet dernier. C’est la deuxième fois que s’organisent des funérailles d’État pour un Premier ministre depuis 1945, après celles de Yoshida Shigeru en 1967.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le décret d’État de 1926 sur les funérailles nationales (kokusô) réservait le droit aux funérailles nationales aux membres de la famille impériale, aux anciens Premiers ministres et aux militaires de haut rang. Ce décret fut abrogé après le conflit, mais suite au décès de Yoshida Shigeru en 1967, le gouvernement de Satô Eisaku, Premier ministre à l’époque, prit la décision de tenir des funérailles nationales pour l’ancien dirigeant. Après le décès de Satô, des funérailles, publiques cette fois (kokuminsô), furent financées conjointement par le gouvernement, le Parti Libéral-Démocrate et des dons des citoyens.

Depuis le décès d’Ôhira Masayoshi en 1980, il est habituel de tenir des funérailles financées conjointement par le cabinet et le Parti Libéral-Démocrate. Mais l’utilisation de 96,4 millions de yens de fonds publics pour les funérailles de Nakasone Yasuhiro en 2020 a provoqué l’indignation des partis d’opposition.

Bien avant son décès en juin 2000, Takeshita Noboru avait exprimé le désir de funérailles simples dans sa ville natale de Kakeya, dans la préfecture de Shimane. Celles-ci ont été organisées par la ville et la section locale du Parti Libéral-Démocrate. Dans le cas de Tanaka Kakuei, qui avait été condamné dans le cadre du scandale de corruption Lockheed, les funérailles avaient été tenues conjointement par la famille et le Parti Libéral-Démocrate, mais sans l’intervention du cabinet.

Quand le Premier ministre actuel, Kishida Fumio, avait annoncé qu’Abe Shinzô aurait droit aux premières funérailles nationales depuis 55 ans, il avait cité plusieurs raisons pour cette décision. Le mandat d’Abe en tant que Premier ministre avait été le plus long dans l’histoire du gouvernement du Japon — huit ans et huit mois — durant lequel ses accomplissements à l’échelle nationale et internationale ont été positivement évalués (notamment concernant la reconstruction après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en mars 2011, le renforcement des relations nippo-américaines et sa politique de sécurité).

Les funérailles pour les Premiers ministres japonais après 1945

Premier ministre Date des funérailles Type et lieu Yoshida Shigeru Octobre 1967 Funérailles d’État au Nippon Budôkan Satô Eisaku Juin 1975 Funérailles publiques au Nippon Budôkan Ôhira Masayoshi Juillet 1980 Funérailles au Nippon Budôkan organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Kishi Nobusuke Septembre 1987 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Miki Takeo Décembre 1988 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le Cabinet et la Chambre des représentants Tanaka Kakuei Décembre 1993 Funérailles à la salle funéraire d’Aoyama, organisées conjointement par la famille Tanaka et le Parti Libéral-Démocrate Fukuda Takeo Septembre 1995 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Obuchi Keizô Juin 2000 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Takeshita Noboru Juillet 2000 Funérailles à Kakeya (préfecture de Shimane), organisées conjointement par la famille Takeshita, la municipalité de Kakeya, et la section locale du Parti Libéral-Démocrate Suzuki Zenkô Août 2004 Funérailles au Grand Prince Hotel de Shin-Takanawa, à Tokyo, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Hashimoto Ryûtarô Août 2006 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Miyazawa Kiichi Août 2007 Funérailles au Nippon Budôkan, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Nakasone Yasuhiro Octobre 2020 Funérailles à l’hôtel Grand Prince Shin Takanawa, organisées conjointement par le Cabinet et le Parti Libéral-Démocrate Abe Shinzô Septembre 2022 Funérailles d’État au Nippon Budôkan

(Photo de titre : funérailles d’État de l’ancien Premier ministre Yoshida Shigeru au Nippon Budôkan de Tokyo. Jiji Press)