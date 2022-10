Les jeunes Japonais de moins en moins intéressés par l’autre sexe et les relations amoureuses

Japan Data

Il est de notoriété publique que le nombre de jeunes n’ayant pas de relations sexuelles augmente au Japon. Mais une enquête a révélé une hausse de ceux qui ne souhaitent même pas fréquenter une personne du sexe opposé.

Le Japon est confronté aux problèmes de la baisse de la natalité et du vieillissement de sa population. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place des mesures comme le soutien à l’éducation des enfants ou l’amélioration de l’environnement de travail des femmes. Mais en fait les jeunes Japonais semblent être en train de perdre non seulement l’envie de se marier mais même celle d’avoir un petit ou une petite amie.

D’après l’enquête de base sur l’évolution des naissances menée en juin 2021 par l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale (National Institute of Population and Social Security Research) auprès de jeunes âgés de 18 et 19 ans pour savoir s’ils avaient déjà fait l’expérience de fréquenter une personne du sexe opposé, les réponses affirmatives ont été pratiquement égales à la moitié pour les hommes comme pour les femmes. Même dans les tranches d’âge supérieures, environ 30 % des femmes et près de 40 % des hommes ont répondu qu’ils n’avaient pas fait l’expérience d’une fréquentation.

D’après l’évolution du pourcentage de personnes n’ayant pas l’expérience de relations sexuelles, si une diminution a été remarquée pour les femmes des années 1990 au début des années 2000 (donc une augmentation du nombre de femmes en ayant fait l’expérience), l’augmentation du nombre de femmes sans expérience reprend après 2005. Selon l’enquête de 2021, 52,6 % des femmes âgées de 20 à 24 ans, 35,0 % de celles de 25 à 29 ans et 39,7 % des 30 à 34 ans étaient sans expérience. Pour les hommes également, la tendance à l’absence de relations sexuelles s’accentue à partir de 2005.

Le pourcentage de personnes n’ayant pas de partenaire (ami, petit ami ou fiancé du sexe opposé) est également en augmentation par rapport aux enquêtes effectuées en 2010 et 2015. En 2021, 64,2 % des femmes et 72,2 % des hommes étaient sans partenaire. De plus, pour les hommes comme pour les femmes, une personne interrogée sur trois a répondu qu’elle ne souhaitait pas spécialement fréquenter une personne du sexe opposé.

L’enquête de base sur l’évolution des naissances, qui étudie les opinions concernant le mariage et les naissances, a lieu tous les cinq ans. Reportée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, six années se sont écoulées depuis le dernier sondage. En 2021, 14 011 célibataires ont été interrogés ainsi que 9401 conjoints d’un premier mariage. Cet article a été élaboré à partir d’extraits des rubriques concernant les personnes célibataires.

