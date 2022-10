Combien de gens sont morts intoxiqués par les champignons vénéneux ces dix dernières années au Japon ?

Japan Data

L’automne est la saison par excellence pour la récolte et la dégustation des champignons. Mais il y a tous les ans des cas d’intoxication provoqués par la consommation par erreur de champignons vénéneux.

D’après le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, pendant dix ans au Japon, de 2012 à 2021, 302 cas d’intoxication par des champignons vénéneux ont été recensés. Le chiffre se monte à 820 en y ajoutant les personnes qui se sont senties mal et trois décès ont également été enregistrés.

Les cas d’intoxication se concentrent à la saison de la récolte des champignons, aux mois de septembre et d’octobre. Il s’agit dans la plupart des cas de champignons ramassés par les gens de la région ou les randonneurs, mais il y a une fois par an un cas où des champignons vénéneux, vendus avec des champignons comestibles, provoquent des intoxications.

Les cas d’intoxication les plus nombreux par espèce de champignon sont ceux provoqués par la consommation du pleurote clair de lune (tsukiyotake en japonais), ou lampteromyces japonicus, qui a été confondu avec le pleurote comestible (hiratake), la panelle tardive (mukitake) ou le lentin du chêne (shiitake). D’après le nombre de personnes intoxiquées, ils constituent plus de la moitié des cas, avec 56 % de l’ensemble. Viennent ensuite les intoxications dues à l’entolome gris et rose (kusaurabenitake) qui ressemble au honshimeji, ou au tricholome vergeté (kakishimeji) confondu avec le shiitake.

Les responsables du ministère de la Santé et du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche sont formels et appellent à « ne pas ramasser, ne pas manger, ne pas vendre et à ne pas donner les champignons si l’on n’est pas sûr qu’ils soient comestibles ».

Le pleurote clair de lune apparaît en grappes sur le tronc des hêtres et des érables acer pictum. Son chapeau fait de 10 à 20 cm environ et il est parfois confondu avec le pleurote comestible. Les symptômes d’intoxication, vomissements, diarrhée et maux de ventre, apparaissent de 30 minutes à une heure après sa consommation.

Un champignon à poison violent, provoquant une inflammation rien qu’au toucher

Par ailleurs, le corail vénéneux (kaentake) ou podostroma cornudamae dont les doigts d’une couleur orangée ou d’un rouge éclatant apparaissent en grappes de l’été à l’automne sur le sol des forêts de feuillus, hêtres et chênes Serrata, est un champignon extrêmement vénéneux qui provoque des inflammations cutanées rien qu’à le toucher.

S’il ne peut pas être confondu avec un champignon comestible, on le trouve non seulement en montagne mais dans les parcs et les jardins des villes et il est nécessaire de prendre garde à ce que les enfants ne le touchent pas.



Corail vénéneux ou podostroma cornudamae (Pixta)

(Voir également notre article : Les champignons dans la cuisine japonaise : des saveurs multiples)

(Photo de titre : pleurote clair de lune. Pixta)