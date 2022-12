L’année du lapin : faire un bond en 2023

Japan Data

2023 étant l’année du lapin, nous nous penchons ici sur les associations auxquelles cet animal à fourrure donne lieu au Japon.

Attendez-vous à voir proliférer les lapins pour le Nouvel An, sachant que 2023 sera l’année du lapin selon le cycle de 12 ans des animaux du zodiaque chinois, connu en japonais sous le nom de eto. L’animal à fourrure et longues oreilles figure actuellement sur bien des motifs décoratifs, cartes de vœux (nengajô) et calendriers qu’on a l’habitude de voir en décembre dans tout le pays.

Les lapins, y compris ceux qui appartiennent à des espèces importées, sont des animaux de compagnie populaires au Japon. L’Archipel héberge aussi divers types d’usagi sauvages — le terme qui regroupe des espèces qui entretiennent des liens étroits, telles que le lièvre japonais, présent dans les îles de Honshû, Shikoku et Kyûshû, ou encore le lièvre de montagne et le pika septentrional, qu’on trouve tous deux à Hokkaidô, au nord du pays. Autre espèce intéressante, le lapin d’Amami, qu’on ne rencontre que dans les îles Amami Ôshima et Tokunoshima, au sud de l’Archipel, a été qualifié de « fossile vivant » en raison des similitudes qu’il présente avec des lapins qui vivaient jadis sur le continent asiatique.

Des créatures légendaires

Peut-être l’usagi le plus célèbre du Japon est-il le lièvre d’Inaba, dont l’histoire, racontée pour la première fois dans le Kojiki, une chronique mythique datant du VIIIe siècle, est toujours enseignée dans les écoles d’aujourd’hui.

Dans ce conte, un lapin piège des requins au travers de la mer, afin de se servir d’eux en tant que pont pour la traverser. Mais, juste au moment où il s’approche du rivage, il annonce aux requins qu’il s’est bien moqué d’eux et le dernier d’entre eux lui arrache sa fourrure. Il s’adresse alors à des kami (divinités) qui passaient par là et leur demande conseil sur la façon de traiter sa douleur. Ils lui recommandent de se laver à l’eau de mer et de se faire sécher au soleil. Cela ne fait qu’aggraver son supplice. Mais Ôkuninushi-no-kami, le jeune frère des divinités, lui dit de se laver à l’eau douce et de se rouler dans les joncs, et sa douleur disparaît.

Inaba est situé à proximité de l’actuelle ville de Tottori, dans la préfecture du même nom. Le sanctuaire Hakuto (lapin blanc) de Tottori est dédié au culte du lièvre légéndaire.

Autre lapin bien connu au Japon est celui qui, dit-on, pilonne le riz sur la lune pour en faire des mochi, ce qui constitue une variante d’une histoire qui circule dans bien des pays asiatiques.

Les lapins placés à l’est

Au cours de l’histoire, le cycle eto a aussi été appliqué aux directions et aux moments de la journée. L’usagi (卯) correspond à l’est. Dans le système de division du jour en douze « heures », l’heure du lapin s’est vu attribuer le créneau qui se situe pour nous entre cinq heures et sept heures du matin.



Les douze signes du zodiaque eto. Dans les sens des aiguilles d’une montre en partant du sommet (子). Rat (ne, nezumi). Buffle (ushi). Tigre (tora). Lapin (u, usagi), Dragon (tatsu), Serpent (mi, hebi), Cheval (uma). Mouton (mi, hitsuji). Singe (saru). Coq (tori). Chien (inu). Sanglier (i, inoshishi).

Les lapins dans les expressions japonaises

Les lapins apparaissent également dans divers proverbes japonais, tels que ceux cités ci-dessous.

脱兎のごとし — Datto no gotoshi.

L’expression « comme un lapin en fuite » est utilisée pour décrire quelque chose d’extrêmement rapide. Elle prend sa source dans un conseil de Sun Tzu, l’ancien stratège militaire chinois, selon lequel il convient de commencer par afficher la délicatesse d’une fille, de façon à désamorcer l’inquiétude, puis d’agir aussi prestement qu’un lapin en fuite pour devancer les réactions de l’ennemi.

うさぎに祭文 — Usagi ni saimon.

Dans cette phrase, les saimon sont des proclamations faites aux dieux, et « réciter des saimon à un lapin », qui ne comprend rien à ces choses-là, veut dire parler pour ne rien dire.

うさぎの糞 — Usagi no fun.

Ce proverbe scatologique, qui fait référence à l’« excrément de lapin » expulsé sporadiquement sous forme de petites crottes, désigne une action interrompue plutôt que continue.

(Photo de titre : Pixta)