Le riz est-il de plus en plus boudé par les Japonais ?

Les tables des foyers japonais semblent se transformer. Entre le pain au petit-déjeuner et des nouilles au déjeuner, dans bien des cas, le riz, boudé le reste de la journée, n’est plus réservé que pour le soir. Voici les résultats d’une récente enquête sur le sujet.

Selon une étude menée par le distributeur de riz japonais Makino, l’Archipel a vu sa consommation de riz diminuer avec l’apparition d’autres aliments, venus se faire une place à l’heure du repas. Environ 1 000 personnes, entre 20 et 69 ans, ont été interrogées. Il en ressort que 84,8 % d’entre elles consomment du riz tous les jours, dont une majorité de 68,1 % qui en consomment une seule fois par jour. Seulement 16,7 % en mangent trois fois par jour, à chaque repas.

L’étude s’est également intéressée à la quantité de riz achetée par les consommateurs. Ainsi, si 39,5 % des personnes interrogées achètent à chaque fois le sac de 5 kg, 26,7 % préfèrent être prévoyants et prennent le sac de 10 kg. 10,6 % quant à eux privilégient les petites quantités de riz, soit des portions de moins d’1 kg.

Interrogés sur les endroits où ils achètent leur riz, 66,6 % ont répondu dans des supermarché ou des konbini, 14,4 % en ligne et 14,1 % n’en achetaient pas mais le recevaient de la part de membres de leur famille ou d’amis. Un certain nombre de personnes ont dit avoir profité du système appelé furusato nôzei. Celui-ci propose de faire un don à sa commune natale en échange d’une réduction d’impôts et de cadeaux de remerciement, généralement des spécialités locales comme du riz ou de la viande. Ce programme permet d’aider économiquement les régions dépeuplées.

Par ailleurs, les boutiques de riz ont peu à peu disparu des villages à mesure que de nouvelles habitudes de consommation se sont enracinées, si bien que ces petits établissements, lieux pourtant communément prisés par les touristes pendant l’ère Shôwa (1926 - 1989), n’ont pas même été une seule fois mentionnées lors de l’étude.

Concernant les raisons qui motivent leurs choix, 46,4 % ont répondu « le prix », et pour 43,9 % il s’agit de la marque et de la connaissance qu’ils en ont. Les préférences de goûts n’ont été mentionnées que par 19,8 % des personnes interrogées.

(Photo de titre : Pixta)