Les « tsukemono » préférés des Japonais : le classement de ces légumes macérés et fermentés

Pour que les saveurs du plat principal soient plus pleinement appréciées, les pickles, ou tsukemono, jouent un rôle important dans un repas japonais, et interviennent pour rafraîchir le palais grâce à leur texture croquante et leur acidité équilibrée. Malgré leurs bienfaits remarqués pour la santé, le nombre de personnes consommant ces légumes macérés est sur le déclin.

