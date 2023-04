Le saumon, garniture indétrônable dans les restaurants à sushi sur tapis roulant

Japan Data

Le saumon est incontestablement la garniture préférée des Japonais dans les restaurants à sushi sur tapis roulant. Mais c’est aussi parce que c’est l’une des options les plus abordables.

Les kaiten-zushi, ces restaurants qui servent des sushis sur un tapis roulant, ont largement contribué à mettre la petite bouchée de riz nippone à portée de toutes les assiettes.

La société Maruha Nichiro, qui propose des produits de la mer, a mené comme à chaque année un sondage pour connaître les habitudes des consommateurs de sushis. Plus de 10 000 personnes ont été interrogées, âgées de 15 à 59 ans, d’un bout à l’autre de l’Archipel. Il en ressort qu’une majorité écrasante d’entre elles, 72.9 %, préfère consommer des sushis dans des restaurants kaiten-zushi, plutôt que de les acheter en magasin et de les consommer chez elles.

Sondés sur leurs garnitures préférées dans les restaurants kaiten-zushi, 50,3 % ont répondu « saumon », plus de 15 points de pourcentage devant l’akami (partie du thon rouge la moins grasse) qui est arrivé en seconde position.

Cela fait 12 années consécutives que le saumon reste la garniture préférée sur l’Archipel. S’il occupe une place privilégiée dans le cœur et l’assiette des Japonais, il n’en reste pas moins vrai qu’il constitue un bonne alternative à des choix plus onéreux comme l’ôtoro (partie la plus grasse du thon) ou encore le chûtoro (partie moyennement grasse), l’uni (oursin), l’awabi (ormeau) ou encore les œufs de saumon (ikura).

Le saumon peut être pour beaucoup un bon compromis pour apprécier leur repas, tout en refreinant leur envie de commander des garnitures plus onéreuses. (Voir également notre article : L’évolution du goût au Japon : et le saumon détrôna le thon...)

S’agissant de leur budget, plus de la moitié des clients (57,9 %) ont répondu dépenser entre 1 000 yens et 1 999 yens (entre 7 et 13,5 euros environ), pour une moyenne totale se situant à 1 690 yens (11,5 euros). Environ 40 % des clients ont confié aller dans un restaurant kaiten-zushi une fois par mois. Le saumon est donc pour eux un excellent compromis ; s’offrir un peu de luxe sans pour autant se ruiner.

(Photo de titre : Pixta)