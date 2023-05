Voulez-vous vivre jusqu’à 100 ans ? La réponse des Japonais

Japan Data

Alors que l’espérance de vie au Japon ne cesse d’augmenter, une étude a révélé que la plupart des gens ne veulent pas devenir centenaires. Quelles sont leurs raisons ?

Le Japon a l’un des taux d’espérance de vie le plus long du monde et, selon les données de base d’enregistrement des résidents au 1er septembre 2022, le pays comptait 90 526 centenaires. Le moment où les gens vivront régulièrement jusqu’à 100 ans se rapproche et est en passe de devenir une réalité. Toutefois, une étude menée au niveau national auprès de 1 000 personnes par la Fondation Japan Hospice Palliative Care a montré que seules 22 % des personnes interrogées souhaitaient devenir centenaires, avec 27,6 % des hommes et 16,5 % des femmes déclarant qu’ils voulaient vivre jusqu’à 100 ans ou plus.

La principale raison pour laquelle les répondants souhaitaient vivre 100 ans ou plus, avec 68,2 %, a été leur désir d’apprécier la vie le plus longtemps possible, suivie avec 38,6 % par l’envie de voir leurs enfants et petits-enfants grandir et devenir adultes. En revanche, la principale raison évoquée par 59,0 % de ceux qui ne voulaient pas vivre aussi longtemps a été de ne pas vouloir causer de problèmes aux autres, suivie par 48,2 % de répondants déclarant que ce serait dur physiquement et 36,7 % de personnes ayant des « soucis financiers ».

À la question de savoir si les répondants aimeraient plutôt décéder avant leur conjoint ou partenaire, s’ils avaient le choix, plus de 60 % des hommes de tous les groupes d’âge ont répondu qu’ils le feraient. Pour les hommes de la cinquantaine ou plus, ce pourcentage a augmenté jusqu’à environ 80 %. En comparaison, plus de femmes souhaitaient mourir après leur conjoint ou partenaire et cela a été particulièrement le cas pour celles âgées de cinquante ans ou plus.

Parmi ceux qui désiraient décéder plus tôt, la majorité, avec 58,6 %, a déclaré qu’ils ne pourraient pas surmonter le chagrin de la perte de leur partenaire. À l’inverse, 53,6 % de ceux qui voulaient mourir après ont dit être soucieux de la façon dont leur conjoint ou partenaire pourrait continuer à vivre sans eux, et 48,1 % ont répondu qu’ils souhaitaient prendre soin de leur partenaire dans la dernière phase de sa vie.

Cette enquête nationale a eu lieu en ligne en septembre 2002 et s’est adressée à 1 000 personnes âgées de 20 à 79 ans.

(Photo de titre : Pixta)