Les randonneurs japonais en danger : record du nombre d’accidents et de personnes secourues en 2022

Été 2023 : la saison des randonnées en montagne bat son plein, le mont Fuji notamment attire les foules. L’Agence nationale de la police a récemment publié un compte-rendu des accidents de montagne survenus l’année dernière, et elle y recense 3 015 cas concernant un total de 3 506 personnes, ce qui représente les chiffres les plus élevés depuis 1961, date à laquelle les données ont commencé à être collectées.

En 2022, il y a eu 380 accidents de montagne (+14,4 %) et 431 personnes secourues de plus (+14,0 %) qu’en 2021. On déplore 327 morts ou disparus (+ 44 personnes de plus) et 1 306 blessés (+ 149). Environ la moitié des randonneurs secourus ont été retrouvés sains et saufs, un peu plus d’un tiers étaient blessés et un peu moins de 10 % ont malheureusement trouvé la mort ou ont été portés disparus.

Cette forte augmentation s’explique par la reprise de l’alpinisme après un temps d’arrêt dû à la pandémie de coronavirus, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de nouveaux alpinistes et randonneurs, les activités de plein air ayant séduit de nouveaux adeptes ces dernières années.

C’est la préfecture de Nagano qui compte le plus grand nombre d’accidents en montagne avec 284 cas, suivie par Tokyo (205) et Hokkaidô (192). Dans la capitale nippone surtout, où se trouvent les monts Takao et Okutama, on relève une augmentation de 30 % par rapport à 2021. C’est en basse montagne, plus accessible, que le nombre d’alpinistes a augmenté entraînant une hausse collatérale du nombre d’accidents.

Sur les 3 506 personnes secourues, 77,8 % s’étaient rendues en montagne pour faire de la randonnée, du ski ou de l’escalade, 9,1 % pour ramasser des champignons ou des plantes sauvages.

Dans la majorité des cas, les personnes s’étaient perdues (36,5 %), avaient fait une chute (17,2 %) ou avaient glissé (16,5%). D’autres étaient épuisées (8,2 %) ou avaient fait un malaise (8,1 %).

Par ailleurs, 2 747 personnes secourues avaient 40 ans et plus (soit 78,4 % du total), et 1 779 étaient âgées de 60 ans et plus (50,7 % du total). 308 personnes décédées ou portées disparues avaient 40 ans ou plus ( 94,2 % du total), et 231 décès concernaient des personnes âgées de 60 ans ou plus (70,6 % du total).

Sur les 1 394 personnes secourues parties seules en randonnée, 201 sont mortes ou portées disparues (soit 14,4 %) quand les groupes de randonneurs (plus de deux personnes) morts ou disparus couvrent seulement 6,0 % des cas. Les décès individuels représentent donc 8,4 points de plus que les accidents mortels pour des groupes.

