« Obon-dama » : les étrennes d’été qui donnent le sourire aux enfants japonais

Japan Data

Obon-dama, où donner des étrennes en été, est une coutume qui se répand au Japon.

Ils sont impatients de voir sourire leurs petits-enfants ou leurs neveux et nièces : une nouvelle coutume consistant à donner des étrennes aux enfants pendant les vacances d’été se répand progressivement au Japon. Quand les étrennes du Nouvel An s’appellent otoshi-dama, celles d’été se disent désormais obon-dama, en référence à la période de l’Obon à la mi-août, correspondant à la fête des morts, où les Japonais ont l’habitude de se réunir en famille et de retrouver leurs proches pour commémorer leurs ancêtres.

Le papetier Maruai a réalisé un sondage auprès de 4 812 personnes âgées de 20 ans et plus montrant que 27,8 % des répondants disent connaître la pratique de l’obon-dama. Les femmes sont plus nombreuses à avoir entendu parler cette nouvelle coutume, puisque 53,7 % d’entre elles s’en disent informées.

Or, 310 sondés expliquent avoir prévu d’en donner cet été, 221 ayant l’intention d’en offrir aux enfants de leurs proches, 206 à leurs propres enfants et 199 à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants.

Qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, le montant donné tourne souvent autour de 5 000 yens (30 euros) et moins, une somme proche de ce qui est généralement donné en argent de poche. Mais lorsqu’il s’agit de leurs propres enfants, plus de 20 % des répondants déclarent souhaiter donner 10 000 yens ou plus.

(Photo de titre : Pixta)