Les jeunes Japonais de plus en plus attirés par les applications de vente d’articles d’occasion

Combien les jeunes Japonais se mettent-ils d’argent dans les poches chaque mois ? Une enquête révèle qu’en parallèle de leurs études, les 15-19 ans se tournent vers les applications de vente en ligne d’articles d’occasion.

En juillet 2023, SMBC Consumer Finance a mené une enquête auprès d’un millier de jeunes japonais de 15 à 19 ans pour évaluer la manière dont ils dépensent leur argent. Le résultat a montré que leur salaire moyen avait chuté de 2 318 yens par rapport à l’année précédente. Alors que les gains des lycéens sont globalement restés équivalents entre 2022 et 2023, à 11 650 yens (75 euros), ceux des étudiants à l’université (en incluant les élèves d’écoles préparatoires, de licence et d’autres établissements d’études supérieures) ont diminué de 5 737 yens, avec 38 140 yens (240 euros) de revenus en moyenne.

52 % des lycéens déclarent n’avoir reçu que de l’argent de poche. Chez les étudiants, si 15,8 % sont dans le même cas, 65,8 % déclarent obtenir « des revenus autres que l’argent de poche », ce qui montre une augmentation significative du pourcentage de jeunes ayant un petit emploi (temps partiel, travail saisonnier, etc…) après leur entrée à l’université

Les revenus des étudiants travaillant à temps partiel ont connu une forte baisse de 4 405 yens, passant de 32 903 yens (210 euros) en 2022 à 28 498 (180 euros) en 2023. SMBC Consumer Finance suggère que ce déclin significatif est peut-être dû aux changements de style de vie des étudiants liés à la rétrogradation du Covid-19 à la catégorie 5 (au même rang que la grippe saisonnière) ainsi qu’à l’impact de la montée des prix de l’alimentation.

Cette étude révèle également que les 15-19 ans contribuent à cette tendance croissante à la vente en ligne d’articles usagés, poussée par l’émergence d’applications proposant ce type de marché. 12,5 % des sondés l’utilisent, et parmi ces derniers, 49,9 % ont déclaré réussir à engranger des bénéfices de cette façon.

Les jeunes filles ont une vision plus positive du gain d’argent par la vente en ligne (69,4 %), un peu plus que les jeunes garçons (55,4 %). Et bien que le revenu mensuel moyen des utilisateurs de telles applications ne soit que de 2 317 yens (14 euros), 8 % d’entre eux déclarent gagner plus de 10 000 yens par mois (60 euros).

(Photo de titre : Pixta)