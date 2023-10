Le classement des sportifs préférés des jeunes Japonais

Japan Data

Dans un classement récent des sportifs préférés des jeunes Japonais, Ohtani Shôhei a été élu à la quasi-unanimité. Quels sont les autres athlètes qui ont la cote ?

Un sondage mené par la Fondation Sasakawa pour le Sport (SSF) en juin et en juillet 2023 montre que le sportif le plus populaire chez les jeunes Japonais âgés de 12 à 21 ans est le joueur de baseball Ohtani Shôhei (des Angels de Los Angeles), suivi à bonne distance par les footballeurs Mitoma Kaoru et Lionel Messi.

L’enquête menée auprès des jeunes sur le thème du sport est reconduite tous les deux ans. C’est la troisième fois consécutive qu’Ohtani arrive en tête du sondage, après les enquêtes réalisées en 2019 et en 2021. Son pourcentage de vote (22,3 %) est le plus élevé à ce jour.

En mars 2023, l’athlète de 29 ans a largement aidé l’équipe nationale japonaise à remporter la Coupe du monde de baseball pour la troisième fois. Il a ensuite dû s’absenter de la formation de départ des Angels à partir du 3 septembre 2023 en raison d’une opération au coude droit, mais sa performance jusqu’alors a été exceptionnelle. Son palmarès fait tomber à la renverse : il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue majeure à enregistrer 10 victoires en tant que lanceur, 40 coups de circuit et 20 bases volées en une saison. Il est de plus le premier Japonais à avoir réussi à devenir champion des coups de circuit de la Ligue américaine. Ces exploits ont largement contribué à sa popularité dans cette enquête.

Le deuxième sportif le plus populaire pour les jeunes du Japon, le footballeur Mitoma Kaoru, a attiré l’attention grâce à ses prouesses lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et en tant que joueur de l’équipe de Brighton en Premier League (championnat d’Angleterre).

Un responsable de la SSF souligne l’une des grandes tendances de ce sondage : ce sont les athlètes actifs sur la scène internationale qui ont tendance à obtenir les meilleurs classements.

Athlete Ohtani Shôhei (baseball) 22,3 % Mitoma Kaoru (football) 3,1 % Lionel Messi (football) 2,7 % Ishikawa Yûki (volleyball) 2,3 % Hanyû Yuzuru (patinage artistique) 2,0 % Hachimura Rui (basketball) 1,7 % Momota Kento (badminton) 1,6 % Takahashi Ran (volleyball) 1,4 % Suzuki Ichirô (baseball) 1,3 % Kawamura Yûki (basketball) 1,1 % Niwa Kôki (tennis de table) 1,1 % Stephen Curry (basketball) 1,1 % Lars Nootbaar (baseball) 1,1 %

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de la Fondation Sasakawa pour le Sport.

(Photo de titre : Ohtani Shôhei frappe un coup sûr contre les Phillies de Philadelphie le 9 août 2023. Reuters)