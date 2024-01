Japan Data

Les prénoms les plus donnés aux bébés japonais en 2023

Quels sont les prénoms les plus donnés au Japon en 2023 ? Nous allons voir que la Coupe de monde de football a eu une influence non négligeable pour les garçons. Et pour les filles, place à la douceur et à la gentillesse.

