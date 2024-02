Le top 10 des lieux favoris de Tokyo et ses environs pour les visiteurs étrangers

Japan Data

Quels sont les lieux préférés des visiteurs étrangers à Tokyo et ses préfectures voisines ? Si les « classiques » restent toujours populaires, comme la tour de Tokyo ou Disneyland, certains endroits moins connus comme le TeamLab Planets ou le musée national de l’Art occidental sont également énumérés dans le classement.

L’entreprise Mov, opératrice du site web Hônichi Labo qui se spécialise dans les activités des visiteurs internationaux au Japon, a analysé 2 756 commentaires en langue étrangère concernant 400 sites touristiques de Tokyo et des préfectures voisines de Chiba, Saitama et Kanagawa afin d’établir un classement de popularité. L’enquête s’est déroulée du 18 novembre au 3 décembre 2023.

Parmi les endroits les plus prisés, si l’on retrouve des « classiques » tels que Disneyland Tokyo, le temple Sensô-ji d’Asakusa et le célèbre carrefour de Shibuya, le grand gagnant s’est révélé être le TeamLab Planets. Ce musée immersif propose quatre vastes galeries et deux jardins, et son attrait pour les touristes étrangers semble résider dans la possibilité de se plonger dans ces immenses créations artistiques en déambulant pieds nus.

Un regard sur le classement par langue de rédaction des avis (anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et thaïlandais) montre que le TeamLab Planets est l’attraction préférée des anglophones ainsi que des Thaïlandais. Disneyland Tokyo s’est avéré plus populaire dans les commentaires en chinois traditionnel ou en coréen, tandis que le quartier chinois de Yokohama a reçu d’excellents avis rédigés en chinois simplifié.

Pour l’ensemble de ces cinq langues, le TeamLab Planets et le temple Sensô-ji faisaient partie des dix lieux de visite préférés. Le jardin national de Shinjuku Gyoen ainsi que le sanctuaire Meiji, des endroits historiques et tranquilles situés dans le cœur de Tokyo, avaient également reçu des avis généralement très favorables.

Si la plupart des endroits cités dans le top 10 sont situés dans le centre de Tokyo, des sites populaires de Yokohama et de Kamakura sont également mentionnés dans les divers classements, avec un unique lieu pour la préfecture de Saitama. Les Coréens ont pour leur part mis deux musées qui n’ont pas été aussi fréquemment cités par les autres langues dans leur top 10 : le musée Nezu et le musée national de l’Art occidental.



Le jardin flottant du TeamLab Planets (© TeamLab)

Anglais

1 TeamLab Planets 2 Temple Sensô-ji 3 Tour Skytree 4 Carrefour de Shibuya 5 Tour de Tokyo 6 Disneyland Tokyo 7 Sanctuaire Meiji 8 Café à hiboux Akiba Fukurô 9 Musée des cup râmen de Yokohama 10 DisneySea Tokyo

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.

Coréen

1 Disneyland Tokyo 2 Tour Skytree 3 Tour de Tokyo 4 Temple Sensô-ji 5 TeamLab Planets 6 Carrefour de Shibuya 7 Jardin national Shinjuku Gyoen 8 Roppongi Hills 9 Musée Nezu 10 Musée national de l’Art occidental

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.



Quartier chinois de Yokohama (© Pixta)



Entrepôt en briques rouges de Yokohama (© Pixta)



Le temple Gôtoku-ji, à Tokyo, est connu pour sa surabondance de maneki-neko. (© Pixta)



Vers l’entrée du musée Nezu, à Tokyo (© Pixta)



Le jardin japonais du musée Nezu (© Pixta)

Chinois simplifié

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.



Le Grand Bouddha de Kamakura (© Pixta)



La porte Minami-Sandô vers l’entrée sud du sanctuaire Meiji (© Pixta)

Chinois traditionnel

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.

Thaïlandais

1 TeamLab Planets 2 DisneySea Tokyo 3 Sanctuaire Meiji 4 Entrepôt en briques rouges de Yokohama (Aka-renga sôko) 5 Grand Bouddha de Kamakura 6 Carrefour de Shibuya 7 Jardin national Shinjuku Gyoen 8 Temple Sensô-ji 9 Temple Hase de Kamakura 10 Disneyland Tokyo

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.

(Photo de titre : le temple Sensô-ji d’Asakusa. Reuters)