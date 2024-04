Les derniers chiffres de la criminalité au Japon : est-ce encore un pays sûr ?

Japan Data

L’Agence nationale de la police a présenté les derniers chiffres des délits et crimes au Japon. Si le pays reste « sûr » pour la plupart des résidents, le nombre de crimes majeurs, comme les meurtres et les vols aggravés, a augmenté de 30 % environ.

En 2002, le nombre de délits et crimes reconnus au Japon avait atteint un pic avec 2,85 millions. Il a ensuite baissé pendant deux décennies, pour repartir à la hausse en 2022. Puis en 2023, il a légèrement diminué (6 %) par rapport à 2019, avant la pandémie.

Mais le nombre de « délits et crimes de rue » (dont les vols à la tire, les vols à l’arraché, les vols de vélos, les attaques physiques et les extorsions) a augmenté de 21 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Pour l’Agence nationale de la police, cette tendance est due à un flot plus dense de population, se déplaçant davantage en extérieur depuis que le niveau de classification du Covid-19 a été abaissé.

En 2023, un total de 12 372 crimes majeurs ont été signalés, soit une hausse de 29,8 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit notamment de meurtres, de vols aggravés, d’incendies, de viols et d’attentats à la pudeur, ainsi que de kidnappings et de trafic d’êtres humains. On constate une légère augmentation du nombre de meurtres et de vols aggravés qui atteignaient respectivement 912 et 1 361. Les nombres de cas de viols et d’attentats à la pudeur ont également tous deux augmenté pour s’élever à respectivement 2 711 et 6 096.

En juillet 2023, le Code pénal japonais a été révisé, entraînant une modification des critères retenus pour qualifier un viol, englobant une plus large catégorie de rapports sexuels non consentis. Pour l’Agence nationale de la police, ce changement a facilité le signalement et la demande de conseils en cas de crimes sexuels, entraînant une augmentation du nombre de cas reconnus par la police.

En ce qui concerne la cybercriminalité, le nombre de cas d’escroqueries avec envoi de fonds par Internet s’élevait à 5 528, soit une augmentation de 386,6 % par rapport à 2022, pour une somme de 8,6 milliards de yens, soit une augmentation de 465,7 %. Cette hausse aussi soudaine que considérable fait de ces deux chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Plus de la moitié des victimes étaient des particuliers, dont 60 % âgés entre 40 ans et 70 ans.

La police a signalé aux bureaux de protection de l’enfance des cas de suspicion de maltraitance impliquant 122 806 enfants de moins de 18 ans, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2022. Par ailleurs, le nombre d’arrestations pour maltraitance sur enfant a lui aussi augmenté (+ 9,4 %) pour atteindre 2 385. Ces deux chiffres n’ont jamais été aussi élevés.

Pensez-vous que votre pays est sûr ? À cette question posée aux sondés en octobre 2023, 64,7 % d’entre eux ont répondu par l’affirmative, soit 11,2 points de moins qu’en 2021.

(Photo de titre : des enquêteurs envoyés sur une scène de crime liée à une agression au couteau sur la ligne JR Yamanote à Tokyo, à l’aube du 4 janvier 2024. Jiji)