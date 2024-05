Yamagata, « la Mecque du râmen », et Hamamatsu, de nouveau « la capitale du gyôza »

Japan Data

Selon une étude japonaise, c’est dans la ville de Yamagata que les dépenses en râmen, par ménage et par an, sont les plus élevées. Hamamatsu se place quant à elle numéro un pour les dépenses en gyôza.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a récemment annoncé les résultats d’une étude menée en 2023 concernant la répartition du budget annuel alimentaire des ménages (2 personnes ou plus). Selon elle, parmi les grandes villes du pays, c’est dans celle de Yamagata, avec 17 593 yens (100 euros), que les dépenses en nouilles râmen étaient les plus élevées. Pour ce qui est des gyôza (raviolis chinois), c’est la ville de Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka que les habitants dépensent le plus avec 4 041 yens (25 euros).

La ville de Yamagata arrive en tête pour la deuxième année consécutive. La ville de Hamamatsu, elle, classée troisième l’année dernière retrouve la première place qu’elle avait perdue il y a trois ans.

Concernant les râmen, l’enquête se concentrait sur les différents types de nouilles chinoises, dont les râmen et les yakisoba (nouilles frites) consommées à l’extérieur de chez soi. La ville de Niigata est arrivée en deuxième place avec 15 224 yens et celle de Sendai en troisième avec 13 074 yens. Yamagata a caracolé en tête de 2013 à 2020, avant de se faire ravir la place par Niigata en 2021, pour finalement revenir à la première place en 2022. La ville de Toyama, renommée pour ses « râmen noires », dont la soupe est composée de sauce soja et de poivre noir pour donner cette couleur sombre, passe de la onzième à la cinquième place par rapport à l’année dernière.

Selon la ville de Yamagata, le montant dépensé en râmen en 2023 (17 593 yens) n’a jamais été aussi élevé depuis la première étude qui date de 2000. Et le fait qu’elle ait vu naître le hiyashi râmen (râmen froids), un plat désormais bien connu de tous, y est probablement pour quelque chose. Pas même la canicule de 2023 n’a eu un impact sur la consommation de nouilles. Après que leur ville a été détrônée, les restaurants de râmen de Yamagata se sont regroupés et l’ont proclamée « mecque des râmen » ! Et ce n’est pas tout : dans la ville, le 8 février est devenu « la journée des râmen ».



Les gyôza de la ville de Hamamatsu (photo avec l’aimable autorisation du Bureau du tourisme de Hamamatsu et du lac de Hamana).

Pour ce qui est des gyôza, l’étude s’est intéressée aux achats de gyôza frais et précuits dans les supermarchés notamment. La ville de Miyazaki, qui a fini deux fois à la première place en 2021 et 2022, avec des dépenses s’élevant à 3 498 yens en 2023, est arrivée cette année en deuxième place. La ville d’Utsunomiya arrive troisième. Au fil des années, la course pour la première place s’est jouée entre Hamamatsu et Utsunomiya mais en 2021 Miyazaki a mis tout le monde d’accord, venant se placer pour la première fois en tête du classement. Depuis, chaque année, la première place se joue entre les trois villes.

Les gyôza de la ville de Hamamatsu sont généralement présentés sous la forme d’un cercle, frits à la vapeur et servis avec des pousses de soja au centre. Les gyôza sont fourrés avec du chou, du hakusai (chou chinois) entre autres légumes, leur donnant une texture légère en bouche comme sur l’estomac. On peut donc en manger beaucoup, enfin selon la ville de Hamamatsu. Le maire Nakano Yusuke a fait valoir que sa ville souhaite continuer de promouvoir la culture des petits raviolis, frits ou à la vapeur, avec l’espoir qu’elle contribuera également à la revitalisation de la région.

(Photo de titre : un bol de râmen dans un restaurant de la ville de Yamagata, préfecture de Yamagata. Kyôdô)