La sauce soja en plein essor dans le monde

La popularité croissante de la cuisine japonaise dans le monde a aidé à amplifier la consommation à l’étranger de la sauce soja produite par les fabricants nippons, alors que l’on enregistre parallèlement un déclin de la demande intérieure.

D’après le Soy Sauce Information Center, établi entre autres par l’Association japonaise de sauce soja en vue de promouvoir ce condiment, les fabricants japonais ont produit 312 000 kilolitres de sauce soja dans leurs usines à l’étranger en 2022. Associé à un volume d’exportation d’environ 41 000 kilolitres, cela représente une consommation de sauce soja outre-mer de 353 000 kilolitres, un chiffre supérieur aux 318 000 kilolitres transportés par certains des plus gros pétroliers.

Une décennie plus tôt, en 2012, la consommation outre-mer était de 229 000 tonnes, et encore dix ans plus tôt, en 2002, elle n’était que de 160 000 tonnes. Durant ces dix dernières années, la demande mondiale a augmenté de 50 % et elle a plus que doublé en vingt ans.

En 1973, Kikkoman, la plus grande entreprise du secteur, construit sa première unité de production outre-mer de sauce soja dans l’État du Wisconsin, et commence à expédier des produits à partir de cette base. La société compte à présent 13 unités de production aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, à Singapour, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Thaïlande et au Brésil.

La demande en baisse au Japon

D’autre part, le volume d’expédition annuel de sauce soja produite dans le pays (y compris les exportations) a été de 683 340 kilolitres au Japon en 2023. Les expéditions avaient atteint un sommet en 1979, avec 1,25 million de kilolitres de sauce soja, mais elles ont décliné par la suite. Une baisse de 30 % a été enregistrée durant les vingt dernières années.

Parmi les raisons de ce déclin qui accompagne la baisse de la population, le Centre évoque l’occidentalisation de la cuisine familiale et un plus grand nombre de personnes prenant quotidiennement leurs repas à l’extérieur, l’utilisation plus étendue de condiments à base de sauce soja, comme les sauces tsuyu et tare, ayant également un impact significatif.

Alors que le nombre d’entreprises productrices de sauce soja ne cesse de chuter d’année en année, il y a encore 1 000 brasseries qui poursuivent leurs activités dans l’ensemble du pays. Certaines d’entre elles ont maintenu l’usage des matières premières et des méthodes de production traditionnelles afin de créer des variétés de sauce soja haut de gamme pouvant contribuer à élargir encore les exportations vers les restaurants en Europe.

(Photo de titre : Pixta)