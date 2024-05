Japan Data

Le taux de fécondité au plus haut à Okinawa et Kagoshima

Parmi les 50 premieres municipalités du Japon où le taux de fécondité total est le plus élevé, la plupart se trouvent au sud-ouest du Japon, plus précisément sur l’île d’Okinawa et dans la préfecture de Kagoshima.

